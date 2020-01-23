Политика
Rambler News ServiceПутин рассказал о поразившем его факте о ленинградцах во время блокады
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника подвигу защитников и жителей Ленинграда в годы блокады в Иерусалиме рассказал о поразившем его факте о ленинградцах, передаёт корреспондент RNS.
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Происшествия
Суд оставил экс-министра Абызова в СИЗО до конца марта
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста до 26 марта экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного общества, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Bloomberg, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщил, что в феврале начнётся сборка нового бюджетного iPhone.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Политика
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
Гаджеты
Samsung в РФ начала продажу красного смартфона Samsung Galaxy A51
Политика
Сенаторы поддержали назначение Краснова генпрокурором
Назначение бывшего зампредседателя СКР Игоря Краснова на пост генпрокурора поддержал Совфед.
Происшествия
В Китае подтвердили первую смерть от нового вируса за пределами Уханя
Первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами города Ухань зарегистрирован в Китае, 80-летний мужчина скончался в среду вечером в северной провинции Хэбэй, говорится в сообщении комитета провинции по вопросам здравоохранения.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Происшествия
Устроивший стрельбу в гостинице «Эребуни» в Ереване сдался полиции
Вооруженный мужчина, открывший в четверг стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана, сдался полиции.
Политика
ДНР призвала Киев не пытаться изменить Минские соглашения
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики и полпред ДНР на переговорах по Донбассу в Минске Наталья Никонорова призвала представителей Киева не идти путем экс-президента Украины Петра Порошенко и не тратить время на попытки изменить минские соглашения.
Авто
ГИБДД разъяснила положения нового закона о регистрации автомобилей
С 1 января в России действуют новые правила регистрации новых автомобилей.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Происшествия
Арестован Александр Емельяненко
Напомним, что бой Исмаилова и Емельяненко был назначен на 3 апреля 2020 года.
Футбол
Черчесов назвал аренду Кокорина в «Сочи» разумным решением
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина в ФК «Сочи».
Культура
Новый сериал Первого канала снимали в Ловозере
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Политика
Организаторы удивились отказу Зеленского посетить форум по Холокосту
Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем, передает «РИА Новости».
Авто
Новый Ford Mondeo появится в 2021 году
В продаже для дилеров приспособление появится в третьем квартале 2021 года.
Армия и оружие
В Госдепе рассказали о приостановке операций коалиции в Ираке
Силы международной коалиции против террористической группировки «Исламское государство»* временно приостановили операции в Ираке для обеспечения собственной безопасности, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Общество
ВЦИОМ: более трети россиян назвали МГУ лучшим вузом страны
"При выборе вуза для себя или для своих детей наши соотечественники ставят в приоритет квалификацию преподавателей - 99% россиян считают это важным или очень важным показателем", - следует из результатов опроса, приуроченного ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.