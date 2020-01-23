Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника подвигу защитников и жителей Ленинграда в годы блокады в Иерусалиме рассказал о поразившем его факте о ленинградцах, передаёт корреспондент RNS.

Путин рассказал о поразившем его факте о ленинградцах во время блокады

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