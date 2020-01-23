Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин рассказал о поразившем его факте о ленинградцах во время блокады

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника подвигу защитников и жителей Ленинграда в годы блокады в Иерусалиме рассказал о поразившем его факте о ленинградцах, передаёт корреспондент RNS.
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С 1 января в России действуют новые правила регистрации новых автомобилей.
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Напомним, что бой Исмаилова и Емельяненко был назначен на 3 апреля 2020 года.
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«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
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