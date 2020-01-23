Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о любопытном факте, который его потряс несколько дней назад.

Путин рассказал о поразившем его факте про блокаду Ленинграда

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