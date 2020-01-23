Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин рассказал о поразившем его факте про блокаду Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о любопытном факте, который его потряс несколько дней назад.
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Путин рассказал о поразившем его факте о блокаде Ленинграда

RT на русском07:29

Путин рассказал о поразившем его факте о блокаде Ленинграда

ТАСС08:13

Путин сообщил о потрясшем его факте в истории блокадного Ленинграда

РБК07:34

«Донорская гвардия» Ленинграда: забытый подвиг восхитил Путина

Московский Комсомолец13:18

Путин рассказал о потрясшем его историческом факте о блокаде Ленинграда

Интерфакс07:03

Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде

РИА Новости07:01

Путин рассказал о поразившем его факте о ленинградцах во время блокады

Rambler News Service06:57
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Общество

В Китае закрыли еще один город из-за коронавируса

В городе Сяньнин в Китае официально приостановлена работа общественного транспорта из-за угрозы коронавируса нового типа 2019-nCoV.
АБН 19:57
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В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
RT на русском 17:10
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Другим распоряжением Мишустин уволил с поста главы ПФР Антона Дроздова и назначил его на должность заместителя министра финансов.
РБК вчера в 17:22
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Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его

Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
Lisa.ru 12:30
Общество

Россиянин Бурков частично признал вину в киберпреступлениях в суде США

Известия 18:41
Политика

Сорос заподозрил Facebook в сговоре с Трампом по предстоящим выборам

Миллиардер Джордж Сорос заявил, что Facebook Inc. мог вступить в сговор с президентом Дональдом Трампом, чтобы помочь ему переизбраться в на выборах в 2020 году.
РБК 20:09
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
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Армия и оружие

«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа

Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
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Технологии

ФАС установила правила предустановки российского ПО на смартфоны

ФАС установила ключевые правила для предустановки российского ПО на смартфоны, ПК, планшеты, а также телевизоры категории Smart TV.
Дни24 02:04
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Андрей Талалаев оставил пост главного тренера «Химок»

Футбольный клуб «Химки» покинул главный тренер команды Андрей Талалаев.
Inc-news.ru 10:38
Происшествия

Оправдательный приговор в отношении генерального директора ООО «Товары Саха Якутместрома» отменен

Верховным судом Республики Саха (Якутия) доводы апелляционного представления прокурора признаны обоснованными, оправдательный приговор Якутского городского суда по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Товары Саха Якутместпрома» отменен, дело направлено на новое судебное рассмотрение.
SakhaPress.ru 19:45
Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
РИА Новости 02:52
Армия и оружие

Украинские БТР-4 получили корпуса с трещинами

Первая партия корпусов для бронетранспортеров БТР-4, поступивших в этом году в Харьковское конструкторское бюро машиностроения оказалась полностью бракованной.
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Общество

Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции

Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
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Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
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Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

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Шоу-бизнес

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Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
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Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России

ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
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Политика

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
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Политика

Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС

Королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект об условиях выхода страны из Евросоюза, таким образом, документ стал законом.
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Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
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Экономика

Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК

В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
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Арестованного в Греции россиянина Винника выдали Франции

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, экстрадирован во Францию.
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В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
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Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

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Корпорация ВЭБ, владеющая 75% акций футбольного клуба ЦСКА, ведет переговоры о поиске инвесторов части ценных бумаг "армейцев".
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Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
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