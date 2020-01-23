Политика
Экономика сегодняПутин рассказал о поразившем его факте про блокаду Ленинграда
Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о любопытном факте, который его потряс несколько дней назад.
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Общество
В Китае закрыли еще один город из-за коронавируса
В городе Сяньнин в Китае официально приостановлена работа общественного транспорта из-за угрозы коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Другим распоряжением Мишустин уволил с поста главы ПФР Антона Дроздова и назначил его на должность заместителя министра финансов.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что королевская семья должна содержать его
Скандальное отречение Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей заставили говорить отца герцогини.
Политика
Сорос заподозрил Facebook в сговоре с Трампом по предстоящим выборам
Миллиардер Джордж Сорос заявил, что Facebook Inc. мог вступить в сговор с президентом Дональдом Трампом, чтобы помочь ему переизбраться в на выборах в 2020 году.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Армия и оружие
«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа
Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
Технологии
ФАС установила правила предустановки российского ПО на смартфоны
ФАС установила ключевые правила для предустановки российского ПО на смартфоны, ПК, планшеты, а также телевизоры категории Smart TV.
Футбол
Андрей Талалаев оставил пост главного тренера «Химок»
Футбольный клуб «Химки» покинул главный тренер команды Андрей Талалаев.
Происшествия
Оправдательный приговор в отношении генерального директора ООО «Товары Саха Якутместрома» отменен
Верховным судом Республики Саха (Якутия) доводы апелляционного представления прокурора признаны обоснованными, оправдательный приговор Якутского городского суда по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Товары Саха Якутместпрома» отменен, дело направлено на новое судебное рассмотрение.
Политика
Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
Армия и оружие
Украинские БТР-4 получили корпуса с трещинами
Первая партия корпусов для бронетранспортеров БТР-4, поступивших в этом году в Харьковское конструкторское бюро машиностроения оказалась полностью бракованной.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус стала жертвой махинаций своей личной помощницы
31-летняя Кристина Асмус в своем микроблоге в Instagram рассказала, как последние несколько месяцев ее экс-помощница Елена тайно продолжала вести дела актрисы.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект об условиях выхода страны из Евросоюза, таким образом, документ стал законом.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Экономика
Костин заявил о решении проблемы долгов предприятий ОПК
В октябре 2019 года Костин заявлял, что вопрос списания кредитов предприятиям ОПК может негативно повлиять на прибыль ВТБ, которая по итогам 2019 года прогнозировалась на уровне 200 млрд рублей.
Баскетбол
НБА назвала стартовые пятерки на Матч всех звезд-2020
Общество
Арестованного в Греции россиянина Винника выдали Франции
Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, экстрадирован во Францию.
Шоу-бизнес
Толкалина позировала в образе Венеры
В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
Экономика
Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Футбол
ВЭБ начал переговоры о поиске инвесторов акций футбольного ЦСКА
Корпорация ВЭБ, владеющая 75% акций футбольного клуба ЦСКА, ведет переговоры о поиске инвесторов части ценных бумаг "армейцев".
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.