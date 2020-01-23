Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.

с чего всё началось

"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства", — отметил президент.

Путин рассказал о поразившем его историческом факте

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