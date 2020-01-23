Политика
РИА НовостиПутин рассказал о поразившем его историческом факте
"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства", — отметил президент.
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с чего всё началось
Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.РИА Новости07:01
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Авто
В России отзывают более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota
Росстандарт сообщает об отзыве в России 82 641 транспортных средств марки Toyota (Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4) и Lexus (RX 200T, RX350, RX 450H).
Политика
Путин назвал Холокост общей трагедией Израиля и России
Глава государства подчеркнул, что Холокост — общая трагедия России и Израиля, напомнив, что 40% замученных фашистами людей были советскими гражданами.
Происшествия
Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
Общество
На улицы Екатеринбурга вышли слоны
Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.
Происшествия
Многодетная мать подозревается в убийстве под Пермью своих детей
Многодетная мать из Пермского края подозревается в убийстве двух малолетних детей.
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020—2022 гг.
Политика
Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в «Собиборе»
РИА Новости / Сергей Гунеев Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил орден Мужества Нице Шахам, которая приходится внучатой племянницей герою восстания пленников в лагере смерти "Собибор" Леону Фельдгендлеру.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Общество
Самую маленькую в мире золотую монету выпустили в Швейцарии
Монетный двор Швейцарии выпустил самую маленькую в мире золотую монету.
Происшествия
В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус
В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Общество
Почти половина россиян к 2060 году станет пенсионерами
Что касается России, то здесь аналитики предсказывают, что в 2060 году пенсионеры составят 47% от общего количества граждан.
Политика
Россия оказалась на 137-м месте из 180 по уровню коррупции
Россия по итогам прошлого года оказалась на 137-м месте из 180 в рейтинге стран по уровню коррупции, поделив его с Кенией, Доминиканой, Либерией, Ливаном, Мавританией, Папуа-Новой Гвинеей, Парагваем и Угандой.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова скрыла от родных страшный диагноз
Футбол
Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком
Председатель совета директоров петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала о решении продлить соглашение с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, передает РИА "Новости".
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию
Законопроект о поправках к Конституции России прошел первое чтение в Государственной думе.
Политика
Отказ Зеленского приехать на форум памяти Холокоста сочли циничным
Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма (Институт «Яд Вашем») прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Происшествия
В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик
В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Общество
В Москве в пятницу выпадут сразу три вида осадков
Снег, мокрый снег, дождь и плюсовая температура ожидаются в Москве в пятницу днем.
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Из-за коронавируса в Китае изолируют уже второй город
Хуанган станет уже вторым городом в Китае, изолированным из-за вспышки эпидемии нового коронавируса.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Культура
Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci
Экономика
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
Космос