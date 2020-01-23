Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о поразившем его историческом факте

"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства", — отметил президент.
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с чего всё началось

Путин рассказал о поразившем его историческом факте

Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.
РИА Новости07:01

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Путин рассказал о поразившем его историческом факте

Москва 2407:18

144 тонны крови: Путин рассказал о поразившем его факте из истории блокады

Вести.Ru07:29

Путин рассказал о факте про Великую Отечественную, который его поразил

РЕН ТВ07:25

Путин назвал поразивший его факт из истории блокады

Московский Комсомолец07:34

Путин рассказал о потрясшем его историческом факте о блокаде Ленинграда

Интерфакс07:03

Путин рассказал о поразившем его историческом факте

РИА Новости07:01

Путин рассказал о поразившем его факте о ленинградцах во время блокады

Rambler News Service06:57
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Авто

В России отзывают более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota

Росстандарт сообщает об отзыве в России 82 641 транспортных средств марки Toyota (Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4) и Lexus (RX 200T, RX350, RX 450H).
Тарантас Ньюс 07:53
Политика

Путин назвал Холокост общей трагедией Израиля и России

Глава государства подчеркнул, что Холокост — общая трагедия России и Израиля, напомнив, что 40% замученных фашистами людей были советскими гражданами.
REGNUM 04:56
Происшествия

Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии

Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
BFM.ru 07:31
Общество

На улицы Екатеринбурга вышли слоны

Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.
REGNUM 07:27
Происшествия

Многодетная мать подозревается в убийстве под Пермью своих детей

Многодетная мать из Пермского края подозревается в убийстве двух малолетних детей.
Газета.Ru 05:25
Общество

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020—2022 гг.
РЕН ТВ вчера в 01:13
Политика

Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в «Собиборе»

РИА Новости / Сергей Гунеев Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил орден Мужества Нице Шахам, которая приходится внучатой племянницей герою восстания пленников в лагере смерти "Собибор" Леону Фельдгендлеру.
РЕН ТВ 07:39
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване

Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
ТАСС 07:06
Шоу-бизнес

Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Вечерний курьер вчера в 11:47
Общество

Самую маленькую в мире золотую монету выпустили в Швейцарии

Монетный двор Швейцарии выпустил самую маленькую в мире золотую монету.
News.ru 07:31
Происшествия

В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус

В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Российская газета 06:16
Общество

Почти половина россиян к 2060 году станет пенсионерами

Что касается России, то здесь аналитики предсказывают, что в 2060 году пенсионеры составят 47% от общего количества граждан.
Live24 вчера в 23:59
Политика

Россия оказалась на 137-м месте из 180 по уровню коррупции

Россия по итогам прошлого года оказалась на 137-м месте из 180 в рейтинге стран по уровню коррупции, поделив его с Кенией, Доминиканой, Либерией, Ливаном, Мавританией, Папуа-Новой Гвинеей, Парагваем и Угандой.
БИЗНЕС Online 01:55
Политика

Железные дороги Украины перейдут в управление Германии на 10 лет

Интерфакс 06:09
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова скрыла от родных страшный диагноз

Московский Комсомолец 05:53
Футбол

Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком

Председатель совета директоров петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала о решении продлить соглашение с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:44
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию

Законопроект о поправках к Конституции России прошел первое чтение в Государственной думе.
Газета.Ru 05:48
Политика

Отказ Зеленского приехать на форум памяти Холокоста сочли циничным

Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма (Институт «Яд Вашем») прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста.
Lenta.ru 06:32
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Происшествия

В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик

В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:26
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM вчера в 18:58
Общество

В Москве в пятницу выпадут сразу три вида осадков

Снег, мокрый снег, дождь и плюсовая температура ожидаются в Москве в пятницу днем.
Известия 07:33
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
РИА Новости 02:17
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Общество

Из-за коронавируса в Китае изолируют уже второй город

Хуанган станет уже вторым городом в Китае, изолированным из-за вспышки эпидемии нового коронавируса.
Life.ru 05:05
Наука

Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Газета.Ru 03:36
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Культура

Бывший российский кавээнщик Александр Гудков стал лицом Gucci

ToDay News Ufa 06:59
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
Космос

В Европе начали разработку климатического спутника

Плюс один +1 вчера в 09:19
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