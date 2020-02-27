Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров. Об этом глава государства рассказал в пятой серии видео-интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", про "утечку мозгов" и Силиконовую долину.
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Путин рассказал об отказе от двойников и смартфонов

Коммерсантъ01:59

Путин ответил на вопрос о двойнике

Lenta.ru01:35

Путин сообщил о предложениях использовать двойника

РБК01:44

Путин рассказал о предложении использовать двойника

Газета.Ru01:44

Путин рассказал о поступавшем ему предложении использовать двойника

RT на русском01:41

Путин рассказал об отсутствии у него двойников

Известия01:49

Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался

ТАСС01:31
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Политика

Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков

В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Lenta.ru вчера в 04:26
Экономика

«Норникель» просит поддержать расходы на реновацию жилья из бюджета

"Норильский никель" предлагает бюджету взять на себя половину расходов на реновацию жилищного фонда Норильска объемом 85 миллиардов рублей, а также субсидировать кредитную ставку на строительство судов ледового класса и обновление портовой инфраструктуры, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 02:21
Экономика

Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Газета.Ru 03:11
Армия и оружие

ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму

Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
РБК 02:13
Фигурное катание

Туктамышева подтвердила расставание с Лазукиным: «Мое сердце свободно»

Sport24.ru 02:37
Финансы

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
РБК вчера в 22:15
Армия и оружие

Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

Газета.Ru 00:52
Общество

Белоруссия нашла новую замену российской нефти

Белоруссия нашла этот вариант для замены поставок российской нефти, по поводу которых страны не могут окончательно договориться с прошлого года.
Lenta.ru вчера в 11:40
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 04:25
Биатлон

Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости вчера в 06:27
Происшествия

В Сочи авиация возобновила поиск пропавших в Черном море детей

Поиск двух 14-летних мальчиков, которых из-за шторма унесло в морскую акваторию 25 февраля, всю ночь продолжались по береговой линии.
Российская газета 02:00
Происшествия

Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой

По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Lenta.ru 02:58
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье

Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Пятый канал вчера в 11:00
Политика

Состояние здоровья Ярошенко в американской тюрьме резко ухудшилось

Состояние здоровья российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме, резко ухудшилось.
Евразия Daily 00:36
Политика

В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции

В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
Газета.Ru 01:46
Гаджеты

Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

OAnews вчера в 01:57
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Гаджеты

В России подешевели «умные» телевизоры и смартфоны Xiaomi

На торговой площадке Tmall AliExpress стартовала новая акция от компании Xiaomi.
Live24 03:15
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Шоу-бизнес

Самойлова показала идеальное тело после четвертого кесарева

Wday.ru вчера в 09:34
Футбол

Дзюба пропустит матч с «Локомотивом» из-за травмы

Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.
ГЛАС.RU вчера в 16:24
Армия и оружие

Красноярский авиаполк перевооружат на ракеты «Кинжал» до 2024 года

ТАСС 02:06
Религия

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости 25 февраля в 16:53
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина

Стали известны все участники розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина 2020 года.
LiveSport.ru 25 февраля в 14:33
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Экономика

Власти Гонконга раздадут жителям по $1280 для стимулирования экономики

Безвозмездную единовременную выплату в 10 тыс. гонконгских долларов ($1280) получат все жители страны старше 18 лет.
Московский Комсомолец вчера в 13:38
Как работают Яндекс.Новости?
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