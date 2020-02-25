Политика
Neva.TodayПутин рассказал, как «цыкал» на Кудрина из-за КАД в Петербурге
В пример он привел строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга, против которой выступал Алексей Кудрин, когда был главой министерства финансов. По словам Путина, тогда Кудрин был против по каждому вопросу.
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Происшествия
В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов
Общество
Госучреждения Японии переведут на удаленную работу из-за коронавируса
Ранее правительство страны попросило частный бизнес более активно переводить персонал на удаленные схемы работы и сдвигать время приезда в офисы.
Религия
День чудотворной Иверской иконы Божией Матери отмечается 25 февраля
25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.
Транспорт
Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
Общество
На Украине собрались изъять из библиотек изданные в СССР книги
Более половины книг, хранящихся в библиотеках Украины, изданы в Советском Союзе, поэтому Киеву необходимо заменить старую литературу на «современную и украиноязычную».
Общество
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Общество
В России умер последний советский маршал
Общество
Суд освободил по УДО экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество.
Финансы
Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов
По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 3,8%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в понедельник упала на 3,7%.
Экономика
В России изменят правила выдачи кредитов
В электронном виде выдаются кредиты, ведутся депозитные счета, проводятся всевозможные переводы.
Авто
В России изменились цены на хетчбэк Datsun mi-DO
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о жизни после развода
Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Общество
ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Путин рассказал, как «цыкнул» на Кудрина и Грефа
Глава России Владимир Путин в третьей части интервью для ТАСС назвал Кудрина «большим молодцом». Именно из-за его желания сэкономить.
Культура
Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм «Русские грузины»
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
Киберспорт
Streets of Rage 4 выйдет весной с кооперативом по сети
Создатели Streets of Rage 4 наконец-то объявили примерную дату выхода броулера — релиз состоится весной на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС (Steam).
Экономика
Бланки расчета о выплаченных иностранным организациям сумм обновлены
Налоговый расчет о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных налогах подается в ФНС российскими организациями, когда они перечисляют вознаграждения компаниям-нерезидентам.
Армия и оружие
Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки
В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Политика
Путин назвал главную задачу при реализации нацпроектов в РФ
Президент России Владимир Путин назвал главную задачу при реализации нацпроектов в РФ.
Общество
В Японии умер старейший мужчина в мире
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально разводятся
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально разводятся. Информацию об этом актриса подтвердила в Instagram.
Политика
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
Политика
В сенате просят Помпео ввести новые санкции против России
Американские сенаторы призвали главу Госдепа Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против России - и, возможно, самого президента РФ - за якобы попытку повлиять на президентские выборы 2020 года.
Культура
Граймс рассказала о своей роли певицы-киборга в Cyberpunk 2077
Певица Граймс в прямом эфире подробно рассказала о персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) грядущей видеоигры Cyberpunk 2077, которая выйдет уже в этом сентябре.
Экономика
СМИ узнали о разработке новой стратегии по утилизации товаров
Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая в новом правительстве курирует вопросы экологии, выступила против реформы института расширенной ответственности производителей (РОП) и импортеров за утилизацию отходов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.
Общество
Delivery Club начнет продавать рекламу
Delivery Club начал оказывать услуги по продаже рекламы в своем сервисе. Об этом РБК рассказал представитель сервиса.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Экономика
ВЭБ запросил 70 млрд руб. на поставку Superjet для «Аэрофлота»
Еще в октябре 2019 года глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявлял, что госкорпорация профинансирует сделку «Аэрофлота» с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС).
Экономика
Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка
Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны.