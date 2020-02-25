Политика

Neva.TodayNeva.TodayПутин рассказал, как «цыкал» на Кудрина из-за КАД в Петербурге

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В пример он привел строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга, против которой выступал Алексей Кудрин, когда был главой министерства финансов. По словам Путина, тогда Кудрин был против по каждому вопросу.
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Путин рассказал о «потряхивании» подчиненных и цыканье на министров

Lenta.ru02:19

Путин рассказал, как «цыкал» на Кудрина из-за КАД в Петербурге

Neva.Today02:28
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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