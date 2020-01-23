Политика
Аргументы и ФактыПутин рассказал о потрясшем его факте из истории блокадного Ленинграда
Во время церемонии открытия памятника героям блокады Ленинграда в Иерусалиме российский президент Владимир Путин рассказал об историческом факте, о котором он недавно узнал.
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Политика
США расширили список санкций против Ирана
Министерство финансов США дополнило список санкций против Ирана.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 600 человек
В Китае число пациентов, инфицированных новым типом коронавируса, возросло до 617 человек.
Общество
Население Украины сократилось на 11,5 млн человек
Численность населения Украины уменьшилась на 11,45 млн человек с 2001 года.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Происшествия
Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери
По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
Киберспорт
Vici выбила Evil Geniuses в нижнюю сетку DreamLeague Leipzig Major
Vici Gaming обыграла Evil Geniuses со счетом 2:0 во втором раунде верхней сетки плей-офф на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.
Кино
Marvel начала работу над сиквелом «Капитана Марвел»
Общество
ВОЗ пока не стала объявлять режим ЧС по коронавирусу
Руководство Всемирной организации здравоохрания (ВОЗ) воздержалось от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС.
Политика
Названа дата визита Нетаньяху в Белый дом
23 января прошла встреча израильского премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным, который прибыл в Израиль на мероприятие, приуроченное к 75-летию освобождения Освенцима.
Политика
Елизавета II подписала закон о Brexit
Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.
Фигурное катание
Алиев стал вторым в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию
Действующий чемпион России Дмитрий Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Футбол
«Шахтер» требует у «Арсенала» 30 млн фунтов за Матвиенко
Чемпион Украины Шахтер оценил своего 23-летнего центрального защитника Николая Матвиенко в 30 миллионов фунтов (35,6 млн евро).
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Армия и оружие
Sina (Китай): к 2027 году российский бомбардировщик-невидимка стоимостью 8,145 миллиона долларов будет введен в эксплуатацию, но ключевые технологии по-прежнему не являются революционными (Sina.com)
Министерство обороны России и Конструкторское бюро «Туполев» добились подписания важного контракта: ПАО «Туполев» завершит разработку нового стратегического бомбардировщика-невидимки ПАК ДА всего за 500 миллионов рублей (8,145 миллиона долларов).
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Шоу-бизнес
Александр Пашков рассказал, почему бросил жену с тремя детьми
Актер Александр Пашков стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Во время откровенной беседы он заговорил и о личном.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию
Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию.
Политика
Рабочая группа обсудит возможность изменения преамбулы Конституции
По итогам заседания рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию стало известно, что несколько участников совещания выступили с инициативой изменить преамбулу Конституции.
Общество
Обсуждение оскорбления чувств верующих закончилось дракой на НТВ
От слов к делу перешли эксперты на передаче «Место встречи» телеканал НТВ.
Гаджеты
AMD выпустила видеокарту среднего уровня Radeon RX 5600 XT
Футбол
«Динамо» договорилось о трансфере Комличенко
Футбол
Обамеянг согласился перейти в «Барселону»
Контракт Обамеянга действует до 2021 года, "Арсенал" не горит желанием продавать своего ведущего форварда, однако желание габонца сменить клубную прописку может поспособствовать переходу в каталонский клуб.