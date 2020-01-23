Во время церемонии открытия памятника героям блокады Ленинграда в Иерусалиме российский президент Владимир Путин рассказал об историческом факте, о котором он недавно узнал.

Путин рассказал о потрясшем его факте из истории блокадного Ленинграда

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