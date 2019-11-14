Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняПутин рассказал о повышении инвестиционной привлекательности России

Выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС, российский лидер отметил, что Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестклимата в РФ. Он подчеркнул, что инвестиционная привлекательность России, в том числе ее рынка ценных бумаг, повышается.
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Путин рассказал о повышении инвестиционной привлекательности России

Политика Сегоднявчера в 19:04

Путин пригласил участников БРИКС на экономические форумы в 2020 году

Общественное телевидение Россиивчера в 20:28

Путин сообщил, что у зарубежных инвесторов вырос интерес к России

News.ruвчера в 19:14

Путин сообщил о росте инвестиционной привлекательности России

RT на русскомвчера в 20:31

Инвестиционная привлекательность России увеличивается

ФАНвчера в 19:01

Путин рассказал о росте инвестиционной привлекательности России

Известиявчера в 18:06

Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России

РИА Новостивчера в 17:12
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Экономика

Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год

Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года - составит 2027 гривен (5357,7 руб.), с 1 июля - 2118 гривен (5598,3 руб.), с 1 декабря - 2189 гривен (5785,9 руб.).
Газета.Ru 07:57
Происшествия

В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
RT на русском 09:24
Политика

Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ

Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
News.ru 06:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Происшествия

Студент из Благовещенска открыл стрельбу в колледже

19-летний студент колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении.
Алтайская правда 02:20
Общество

Сведения о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна не подтвердились

Напомним, в августе Джигарханян был госпитализирован и вскоре после профилактики выписан.
Российская газета 10:22
Политика

Трамп сообщил о прогрессе по С-400 на переговорах с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп уверен, что достиг прогресса на переговорах с главой Турции Тайипом Эрдоганом по вопросу о российских зенитных ракетных системах С-400.
News.ru 09:48
Политика

В Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России зафиксировала вмешательство в дела 17 субъектов страны.
Известия 10:38
Общество

Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина

"Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.
Газета.Ru 10:00
Политика

Путин призвал страны БРИКС встать у руля ООН

На пленарном заседании саммита БРИКС глава России призвал государства группы к более активному продвижению позитивной повестки дня и объединению вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых проблем.
Газета.Ru 09:40
Политика

Следователи по делу MH17 обратились к свидетелям

Известия 08:08
Экономика

Проект порта в Тамани сократили в четыре раза

РБК 01:58
Энергетика

ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба не ожидает до конца года резких колебаний цен на бензин и дизель, рост стоимости топлива будет в пределах инфляции.
ТАСС 08:50
Музыка

Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге

Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн поделился в Instagram архивным видео, на котором вместе со шведским актером Петером Стормаре разыграл шуточную сцену.
Пятый канал 07:26
Происшествия

Возлюбленная историка Соколова была убита во сне

Газета.Ru вчера в 14:03
Экономика

В Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля

Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».
Красная весна вчера в 12:26
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:42
Общество

Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад

Российская газета вчера в 05:19
Спорт

Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России

Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
РИА Новости 03:37
Происшествия

Великий князь Георгий Романов попал в ДТП в Петербурге

Великий князь Георгий Романов, который считается наследником главы Дома Романовых, попал в ДТП в Петербурге.
Интерфакс 10:07
Игры

Новый геймплейный ролик Diablo IV

Inc-news.ru 07:18
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Происшествия

Из частного дома престарелых в Челябинске эвакуировали стариков

Челябинские чиновники экстренно забрали из частного дома престарелых 54 пенсионеров.
АиФ Челябинск 08:36
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости вчера в 08:25
Футбол

Комличенко рассказал о несостоявшемся переходе в «Галатасарай»

Форвард ФК «Млада Болеслав» и сборной России Николай Комличенко рассказал о том, как сорвался его переход в «Галатасарай» в минувшее трансферное окно.
ProstoProSport 09:26
Политика

Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
РИА Новости 09:44
Футбол

Футболисты Украины и Эстонии померяются силами в дебютном для Запорожья матче

После матча с украинцами, 19 ноября, эстонские футболисты в отборе на Евро-2020 сыграют в Амстердаме с голландцами.
Sputnik Эстония 11 ноября в 23:05
Политика

Протестующие в Тбилиси парализовали движение в центре города

После провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему протестующие в знак протеста перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в центре Тбилиси, сообщает «Новости Грузия».
РБК 10:10
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