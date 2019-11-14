Экономика
Политика СегодняПутин рассказал о повышении инвестиционной привлекательности России
Выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС, российский лидер отметил, что Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестклимата в РФ. Он подчеркнул, что инвестиционная привлекательность России, в том числе ее рынка ценных бумаг, повышается.
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Путин пригласил участников БРИКС на экономические форумы в 2020 году
Общественное телевидение Россиивчера в 20:28
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Экономика
Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год
Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года - составит 2027 гривен (5357,7 руб.), с 1 июля - 2118 гривен (5598,3 руб.), с 1 декабря - 2189 гривен (5785,9 руб.).
Происшествия
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
Политика
Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ
Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
Происшествия
Студент из Благовещенска открыл стрельбу в колледже
19-летний студент колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении.
Общество
Сведения о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна не подтвердились
Напомним, в августе Джигарханян был госпитализирован и вскоре после профилактики выписан.
Политика
Трамп сообщил о прогрессе по С-400 на переговорах с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп уверен, что достиг прогресса на переговорах с главой Турции Тайипом Эрдоганом по вопросу о российских зенитных ракетных системах С-400.
Политика
В Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела РФ
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России зафиксировала вмешательство в дела 17 субъектов страны.
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
"Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.
Политика
Путин призвал страны БРИКС встать у руля ООН
На пленарном заседании саммита БРИКС глава России призвал государства группы к более активному продвижению позитивной повестки дня и объединению вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых проблем.
Политика
Следователи по делу MH17 обратились к свидетелям
Энергетика
ФАС не ожидает до конца года резких колебаний цен на топливо
Федеральная антимонопольная служба не ожидает до конца года резких колебаний цен на бензин и дизель, рост стоимости топлива будет в пределах инфляции.
Музыка
Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге
Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн поделился в Instagram архивным видео, на котором вместе со шведским актером Петером Стормаре разыграл шуточную сцену.
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Экономика
В Госдуме предложили вернуть госрегулирование курса рубля
Для защиты российской экономики от негативных глобальных тенденций парламентарии предложили Центробанку перейти «к режиму мягко регулируемого валютного курса рубля в диапазоне, определяемом фундаментальными факторами состояния российской экономики».
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Спорт
Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России
Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
Происшествия
Великий князь Георгий Романов попал в ДТП в Петербурге
Великий князь Георгий Романов, который считается наследником главы Дома Романовых, попал в ДТП в Петербурге.
Игры
Новый геймплейный ролик Diablo IV
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Происшествия
Из частного дома престарелых в Челябинске эвакуировали стариков
Челябинские чиновники экстренно забрали из частного дома престарелых 54 пенсионеров.
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
Футбол
Комличенко рассказал о несостоявшемся переходе в «Галатасарай»
Форвард ФК «Млада Болеслав» и сборной России Николай Комличенко рассказал о том, как сорвался его переход в «Галатасарай» в минувшее трансферное окно.
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Футбол
Футболисты Украины и Эстонии померяются силами в дебютном для Запорожья матче
После матча с украинцами, 19 ноября, эстонские футболисты в отборе на Евро-2020 сыграют в Амстердаме с голландцами.
Политика
Протестующие в Тбилиси парализовали движение в центре города
После провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему протестующие в знак протеста перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в центре Тбилиси, сообщает «Новости Грузия».