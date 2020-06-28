Я еще ввел такое правило - президент и премьер-министр никогда не летают на одном самолете и даже не летают в одно и то же время даже на разных самолетах. Потому что на нас особая ответственность за положение в стране.

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

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