Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.

с чего всё началось

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 674

Политика Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране. 3

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Политика Назначен новый председатель правительства Камчатского края Ранее ТАСС сообщал, что в пятницу по распоряжению Солодова посты заместителей председателя правительства покинули Владимир Пригорнев - он отвечал за социальную политику, Марина Суббота, курировавшая экономический блок, и Юрий Зубарь, отвечавший за дорожное хозяйство.

Авто Представили Audi Q7 в агрессивном тюнинге ABT Sportsline Напомним, в конце 2019 года ателье представило доработанный спортивный кроссовер Audi SQ7, мощность которого увеличили со стандартных 435 л.с. до 510 л.с. Теперь же в ABT поработали над внешним видом модели и выпустили для нее стайлинг-пакет. 1

Экономика АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом. 8

Происшествия Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло По данным полиции, жертвами стали по меньшей мере 13 человек. Кроме того, в результате стрельбы также погибла одна сотрудница полиции. 27

Политика Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1». 65

Политика G20: пандемия коронавируса показала недостатки систем здравоохранения Для повышения готовности к пандемиям необходимо применять цифровые решения, заявили министры G20.

Технологии Airbus научился дозаправлять самолеты в воздухе Компания Airbus осуществила первую в мире полностью автоматическую дозаправку самолета в воздухе. 22

Общество Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца. 9

Хоккей Быков назвал причины массового отъезда российских хоккеистов в США Причины массового перехода в НХЛ российских хоккеистов назвал бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, 19 апреля сообщает RT.

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Кино Все предстоящие фильмы по комиксам Marvel В апреле 2019 года на экраны вышли "Мстители: Финал", заключительная часть серии супергеройских фильмов, ставшая (пускай и с огромным скрипом) самой кассовой лентой в истории мирового проката ($2,798 млрд - чуть больше, чем у "Аватара" Джеймса Кэмерона).

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