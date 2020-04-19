Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.

с чего всё началось

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

Авто Haval F7 стал самым популярным китайским автомобилем в России «Автоновости дня» уже сообщали о том, что продажи китайских автомобилей в России по итогам 1 квартала 2020 года выросли в 1,5 раза. 16

Здоровье Еще двоих сахалинцев вылечили от коронавирусной инфекции Врачи сообщают о выздоровлении двух пациентов, проходивших лечение от COVID-19 в инфекционном госпитале.

Шоу-бизнес Зуева раскрыла необычное имя дочери от Козловского Дальше на английском языке Зуева сообщила, что ее сердце разрывается на части, когда она произносит имя дочери. 5

Кино Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина» Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 13

Гаджеты Рендер дизайна Honor 10X Pro раскрыл особенности смартфона Сообщается, что в новом смартфоне будет установлен 7-нм восьмиядерный процессор Kirin 820 с поддержкой сетей 5G, в то время как в его предшественнике Honor 9X Pro используется менее производительный чип Kirin 810.

Армия и оружие Ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море В конце лета флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" отправится в Средиземное море, где войдет с состав постоянной группировки ВМФ России. 1

Общество Врач рассказал о странностях коронавируса Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".

Происшествия Первый ребенок в Новосибирской области заразился коронавирусом Оперативный штаб утром в субботу, 18 апреля сообщил о выявлении еще 10 человек в Новосибирской области, инфицированных коронавирусом. 93

Политика В Приморье назначен новый министр цифрового развития В пятницу глава региона уволил заместителя председателя регионального правительства - министра развития и связи Сергея Максимчука, который с 2019 года курировал в правительстве вопросы цифрового развития, включая внедрение системы "Умный город", реализацию национального проекта "Цифровая экономика", а также молодежную политику. 5

Политика Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости". 5

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 154

Происшествия Два человека пострадали при ДТП в Корсаковском районе ДТП произошло сегодня, около 12 часов дня в Корсаковском районе. В районе Третьей Пади столкнулись Toyota Raum и Nissan Skyline.

Армия и оружие США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета Вашингтон, 20 апреля 2020, 03:38 — REGNUM Патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США был якобы два раза перехвачен российским истребителем Су-35 над Средиземным морем, 19 апреля сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США. 49

Здоровье Роспотребнадзор поделился правилами мытья рук Для простого смытия вируса с рук достаточно обычного мыла. Однако необходимо не забывать о правилах. 6

Здоровье В Хабаровском крае от коронавируса скончался третий пациент Третий случай смерти от коронавирусной пневмонии зарегистрирован в Хабаровском крае.

Шоу-бизнес Прилучный ответил на обвинения в избиении жены Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram. 102