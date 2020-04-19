Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.

с чего всё началось

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

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