Политика
RT на русскомПутин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.Вести.Ru06:47
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Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
РИА Новости 08:00
Общество
Лукашенко оценил тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выбрала верную тактику борьбы с коронавирусной инфекцией.
Взгляд.ру 07:15
Экономика
В ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Газета.Ru 07:48
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Евгения Уралова, звезда фильма «Июльский дождь»
Судьбоносным во всех смыслах стал для нее «Июльский дождь» Марлена Хуциева, вышедший в 1966 году.
Московский Комсомолец 17 апреля в 13:13
Экономика
В России резко вырос спрос на наличные
С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.
Эхо Москвы 07:00
Игры
Авторы NieR Re[in]carnation показали двухминутную пробежку героини
Работает над ней студия Applibot, известная по Seven's Code и Blade XLord.
Игромания.ру вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Религия
В Крым доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.
РИА Новости 06:29
Здоровье
Ежедневно в Ивановской области делают 650 тестов на коронавирус
Со своей стороны, руководитель облдепартамента здравоохранения Артур Фокин отмечает, что теперь в Иванове ежедневно делают 650 тестов.
Кстати.News 16 апреля в 09:06
Политика
Владимир Путин отложил военный парад
Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в России
По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 01:27
Здоровье
Более тысячи медиков заразились коронавирусом на Украине
Украинский министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга сообщил данные о больных коронавирусом нового типа.
ФедералПресс 06:54
Происшествия
Появилось видео жестокого избиения отца и сына мигрантами в Москве
Предположительно, на видео попал момент избиения двух человек, произошедшего на днях на Петровско-Разумовском проезде в Москве.
Вести.Ru 06:45
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Общество
58 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области
Оперштаб Тульской области сообщил в воскресенье, 19 апреля о 58 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Kursk.com 06:38
Общество
Тиньков опубликовал свое фото впервые после объявления о болезни
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков опубликовал свое фото и поздравил подписчиков с праздником Пасхи.
РБК 06:35
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Общество
Всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на осень
Как сообщают «Известия», Минпросвещения России приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
Тверские ведомости 17 апреля в 08:43
Футбол
Плетикоса: Каррера заслуживал остаться в «Спартаке»
Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что клубу необходимо было выстраивать новую команду вокруг главного тренера Массимо Карреры, а не увольнять его.
RT на русском 04:05
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 17 апреля в 09:30
Армия и оружие
Пилот МиГ-31 ВКС России снял на видео встречу с истребителем НАТО
Пилот высотного перехватчика МиГ-31 ВКС России поприветствовал летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО.
Lenta.ru 07:39
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
Политика
Путин поздравил верующих с Пасхой
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 19 апреля, поздравил верующих россиян с праздником Пасхи.
Известия 08:12
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Здоровье
Еще 15 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки
За последний сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердили еще у 15 человек. Теперь в регионе 141 случай заражения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 05:04
Общество
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
Дон-ТР 07:18
Общество
«Надежды на резкий перелом тренда все меньше». О чем говорит статистика распространения болезни?
В России за минувшие сутки зарегистрировано 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее рост составил чуть больше четырех тысяч.
BFM.ru вчера в 07:25