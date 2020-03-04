с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».

Политика Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Гаджеты На iPhone теперь можно установить Android 10 Как рассказали авторы проекта, версия Android 10, которую они адаптировали под iPhone, устанавливается только на iPhone 7 и 7 plus при помощи джейлбрейка, под которым можно получить доступ к файловой системе обеих моделей, сообщает издание Машины и механизмы.

Финансы Мосбиржа получила прибыль в 20 миллиардов рублей Руководство биржи довольно результатами, радуются и акционеры: ранее наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды в размере 89% чистой прибыли, или 7,93 руб. на акцию.

Энергетика Страны-члены ОПЕК договорились дополнительно снизить нефтедобычу Министры Организации стран-экспортеров нефти по итогам заседания рекомендовали дополнительно сократить добычу во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки, об этом сообщил министр Ирана Бижан Намдар Зангане.

Политика В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Политика МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.

Экономика 38 банков могут потерять лицензию Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.

Космос НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.

Экономика Секретный экспорт России составил более $55 млрд Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».

Общество Предложенные поправки в Конституцию оценили россияне Стоит отметить, что по поправкам в Конституцию Российской Федерации информированность о предстоящем голосовании растет – 83% россиян о нем слышали к 3 марта.

Кино Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика» Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет две серии мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика" для Netflix, передает Variety По словам представителя Netflix, в сериале будет сохранен дух книги Роальда Даля, однако будут добавлены новые персонажи.