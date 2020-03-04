Экономика
RT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.РБК04 марта в 02:44
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Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Гаджеты
На iPhone теперь можно установить Android 10
Как рассказали авторы проекта, версия Android 10, которую они адаптировали под iPhone, устанавливается только на iPhone 7 и 7 plus при помощи джейлбрейка, под которым можно получить доступ к файловой системе обеих моделей, сообщает издание Машины и механизмы.
Финансы
Мосбиржа получила прибыль в 20 миллиардов рублей
Руководство биржи довольно результатами, радуются и акционеры: ранее наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды в размере 89% чистой прибыли, или 7,93 руб. на акцию.
Энергетика
Страны-члены ОПЕК договорились дополнительно снизить нефтедобычу
Министры Организации стран-экспортеров нефти по итогам заседания рекомендовали дополнительно сократить добычу во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки, об этом сообщил министр Ирана Бижан Намдар Зангане.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Политика
В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Происшествия
СМИ сообщили о взрыве у посольства США в Тунисе
Политика
Сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.
Политика
МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Общество
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине
Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес поделилась откровенным видео на пляже
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась откровенным видео на пляже, в котором показала свою фигуру.
Гаджеты
Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Общество
Предложенные поправки в Конституцию оценили россияне
Стоит отметить, что по поправкам в Конституцию Российской Федерации информированность о предстоящем голосовании растет – 83% россиян о нем слышали к 3 марта.
Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова
Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Кино
Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика»
Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет две серии мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика" для Netflix, передает Variety По словам представителя Netflix, в сериале будет сохранен дух книги Роальда Даля, однако будут добавлены новые персонажи.
Происшествия
При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек
В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.