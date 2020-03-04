Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБК04 марта в 02:44

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Путин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян

Газета.Ru04 марта в 11:55

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

RT на русском04 марта в 05:52

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС04 марта в 01:31

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъ04 марта в 02:32

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известия04 марта в 02:18

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru04 марта в 02:18

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБК04 марта в 03:51
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Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Газета.Ru 05:11
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Гаджеты

На iPhone теперь можно установить Android 10

Как рассказали авторы проекта, версия Android 10, которую они адаптировали под iPhone, устанавливается только на iPhone 7 и 7 plus при помощи джейлбрейка, под которым можно получить доступ к файловой системе обеих моделей, сообщает издание Машины и механизмы.
Что происходит 01:47
Финансы

Мосбиржа получила прибыль в 20 миллиардов рублей

Руководство биржи довольно результатами, радуются и акционеры: ранее наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденды в размере 89% чистой прибыли, или 7,93 руб. на акцию.
Вести.Ru 04:32
Энергетика

Страны-члены ОПЕК договорились дополнительно снизить нефтедобычу

Министры Организации стран-экспортеров нефти по итогам заседания рекомендовали дополнительно сократить добычу во втором квартале на 1,5 миллиона баррелей в сутки, об этом сообщил министр Ирана Бижан Намдар Зангане.
Эхо Москвы вчера в 08:03
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Политика

В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Финансы

Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве у посольства США в Тунисе

RT на русском 05:45
Политика

Сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.
ТАСС вчера в 11:45
Политика

МИД РФ обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.
Газета.Ru 06:09
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа 04 марта в 07:34
Происшествия

Четверо россиян оказались на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

РБК вчера в 19:27
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Общество

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
Российская газета 05:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 вчера в 11:57
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес поделилась откровенным видео на пляже

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась откровенным видео на пляже, в котором показала свою фигуру.
Lenta.ru вчера в 05:05
Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия 04:30
Гаджеты

Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2

Rusargument вчера в 03:54
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Общество

Предложенные поправки в Конституцию оценили россияне

Стоит отметить, что по поправкам в Конституцию Российской Федерации информированность о предстоящем голосовании растет – 83% россиян о нем слышали к 3 марта.
Лезги газет 02:37
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Кино

Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика»

Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет две серии мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика" для Netflix, передает Variety По словам представителя Netflix, в сериале будет сохранен дух книги Роальда Даля, однако будут добавлены новые персонажи.
Газета.Ru 03:17
Происшествия

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек

В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Известия 05:21
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 00:20
Кино

В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная

В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
МИР 24 вчера в 16:24
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

RT на русском 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
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