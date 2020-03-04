Экономика
RT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.РБКвчера в 02:44
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Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Авто
Внедорожник Haval H5 уже появился в России
Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
Происшествия
Жительницу Камчатки, утопившую двух своих детей, отправили под суд
На Камчатке СКР завершил расследование уголовного дела против жительницы Вилючинска, которая в сентябре прошлого года утопила в бухте Крашенинникова двух своих детей.
Здоровье
Амурский фермер пытается через суд снять карантин со своего хозяйства
Глава КФХ из села Великокнязевка Белогорского района пытается через суд снять карантин со своего предприятия.
Наука
Ученые смогли подавить «бессмертие» в раковых клетках
Исследователи Северо-Западного и Чикагского университетов разработали молекулярный инструмент, который подавляет «бессмертие» раковых клеток.
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Происшествия
На Сахалине депутата подозревают в магазинной краже
На кадрах Иван Жила выходит из магазина, к нему приближаются полицейские, мужчину увозят.
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК +, следует из официального заявления на сайте картеля.
Спорт
Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Макаров
Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Александр Макаров.
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Политика
Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины должны подавать воду в Крым для граждан.
Политика
Путин рассказал о консолидирующей задаче обновленной Конституции
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, 6 марта, заявил, что обновленная Конституция должна объединять россиян, независимо от национальности и вероисповедания.
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Политика
МИД Украины вызвал посла Норвегии из-за конференции по Крыму
Украинский МИД вызывал посла Норвегии Уле Терье Хорпестада из-за конференции по Крыму, которая состоится в конце марта в Осло.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Экономика
«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд
Производитель кваса — новгородская компания «Дека» — утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Футбол
Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался от рукопожатия с наставником столичного «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Экономика
Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ
В России размер дохода среднестатистической семьи, для комфортного для обслуживания ипотечного кредита, на 1 февраля 2020 года составил 70,7 тыс. рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Общество
В Екатеринбурге прозвучит салют в честь годовщины смерти Сталина
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Космос
Сибирские изобретатели научились выращивать овощи в космосе
Сибирские ученые занялись разработкой биологического автономного модуля, который послужит для выращивания растений в космосе, сообщает «Российская газета».
Хоккей
Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»
Главным героем матча стал форвард "рейнджеров" Мика Зибанеджад, оформивший пять голов в ворота соперника.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Общество
По данным ВОЗ, за сутки новым коронавирусом заразился 2241 человек
За сутки в мире коронавирусом заразился 2 241 человек, в том числе 143 человека — в Китае.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.