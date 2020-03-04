Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБКвчера в 02:44

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Путин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян

Газета.Ruвчера в 11:55

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ruвчера в 02:18

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РБКвчера в 03:51

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъвчера в 02:32

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известиявчера в 02:18

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

RT на русскомвчера в 05:52

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАССвчера в 01:31
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Утверждена новая структура аппарата правительства

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
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Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

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Жительницу Камчатки, утопившую двух своих детей, отправили под суд

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Глава КФХ из села Великокнязевка Белогорского района пытается через суд снять карантин со своего предприятия.
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Наука

Ученые смогли подавить «бессмертие» в раковых клетках

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Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

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RT на русском 01:24
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 22:07
Происшествия

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На кадрах Иван Жила выходит из магазина, к нему приближаются полицейские, мужчину увозят.
АСТВ 22:21
Музыка

Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big

Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
ToDay News Ufa 12:38
Энергетика

ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК +, следует из официального заявления на сайте картеля.
Газета.Ru 13:13
Спорт

Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Макаров

Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Александр Макаров.
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Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru 04:28
Политика

Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины должны подавать воду в Крым для граждан.
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Политика

Путин рассказал о консолидирующей задаче обновленной Конституции

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, 6 марта, заявил, что обновленная Конституция должна объединять россиян, независимо от национальности и вероисповедания.
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Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Российская газета 07:30
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
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МИД Украины вызвал посла Норвегии из-за конференции по Крыму

Украинский МИД вызывал посла Норвегии Уле Терье Хорпестада из-за конференции по Крыму, которая состоится в конце марта в Осло.
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Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд

Производитель кваса — новгородская компания «Дека» — утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
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Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался от рукопожатия с наставником столичного «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
RT на русском вчера в 14:33
Экономика

Определён комфортный для обслуживания ипотеки доход семьи в РФ

В России размер дохода среднестатистической семьи, для комфортного для обслуживания ипотечного кредита, на 1 февраля 2020 года составил 70,7 тыс. рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
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Общество

В Екатеринбурге прозвучит салют в честь годовщины смерти Сталина

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Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
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Космос

Сибирские изобретатели научились выращивать овощи в космосе

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Национальное Аграрное Агентство вчера в 02:22
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Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

Главным героем матча стал форвард "рейнджеров" Мика Зибанеджад, оформивший пять голов в ворота соперника.
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В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
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В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
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По данным ВОЗ, за сутки новым коронавирусом заразился 2241 человек

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Общество

Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
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