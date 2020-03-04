Экономика
RT на русскомПутин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Читать в источнике
Оценить4,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Армия и оружие
В Идлибе убиты двое турецких солдат
Двое турецких военнослужащих убиты в Идлибе 4 марта, еще шестеро ранены в результате атаки сирийских правительственных сил на северо-западе региона.
Политика
Зеленский предложил Раде назначить Шмыгаля премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Футбол
Роналду вернулся в Турин, навестив мать, у которой случился инсульт
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вернулся в Турин из Португалии, где он навестил свою маму Долореш, у которой случился инсульт.
Футбол
Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций
Футбольная сборная России сыграет с национальными командами Сербии, Турции и Венгрии в Лиге наций УЕФА.
Наука
Специалисты Третьяковки раскрыли тайну картины Дмитрия Левицкого
Наука
Ученые создали модель, прогнозирующую процесс адаптации микробов к потеплению океанов
Группа ученых из Южно-Калифорнийского университета считают, что облик и состояние Земли через 50-100 лет будет зависеть от того, как микробы отреагируют на изменение климата.
Общество
BMW презентовала новый логотип марки
"РГ" рассказывала о новом концепте BMW i4 Gran Coupe, который появится в серии в следующем году.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в норвежском Драммене.
Политика
Блумберг выбыл из предвыборной гонки за пост президента США
Представитель американской Демократической партии Майкл Блумберг выбыл из предвыборной гонки за пост президента США.
Кино
Актер с российскими корнями получил главную роль во «Властелине колец»
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Сбербанка
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о продаже Банком России контрольного пакета Сбербанка правительству и о зачислении прибыли от продажи в федеральный бюджет.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Политика
Песков рассказал, как Путина защищают от коронавируса
В Кремле рассказали, что принимаются все необходимые меры по защите президента России Владимира Путина от коронавируса, передает РИА «Новости».
Музыка
Жириновский станцевал под песню Little Big
Футбол
Широков прокомментировал ситуацию с полем в Ярославле
Экс-игрок петербургского "Зенита" Роман Широков прокомментировал ситуацию с полем в Ярославле.
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25
Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class
Уже в стартовой комплектации нового E-Class предусмотрен продвинутый информационно-развлекательный комплекс MBUX с двумя экранами на 10,25 дюйма каждый, объединенными в единую панель.
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и мире, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Здоровье
Правительство сможет ограничивать цены на лекарства в период эпидемий
Правительство РФ хотят наделить правом ограничивать максимальные цены на лекарства и медицинские изделия в случае угроз распространения эпидемий, подобных коронавирусу.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сваты 7»
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Политика
Украина обсуждает с США долгосрочный импорт газа
Глава Министерства энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона ведёт переговоры с США по поводу импорта значительных объёмов американского газа через инфраструктуру Польши.
Футбол
Фанаты «Динамо» показали баннер на матч со «Спартаком», который запретила РПЛ
Объединение болельщиков «Динамо» «Ультрас Динамо 2009» на своей странице во «ВКонтакте» показало запрещённый Российской Премьер-Лигой баннер на матч 20-го тура со «Спартаком» (0:2), а также поделилось мнением на эту тему.
Хоккей
Нападающий «Авангарда» Пьянов оштрафован
На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Валентина Пьянова наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Здоровье
На Diamond Princess уже девять россиян отправили на карантин
На Diamond Princess уже девять россиян отправили на карантин.