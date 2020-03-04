Экономика

REGNUMREGNUMПутин объяснил причины бедности граждан в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о стагнации реальных доходов граждан, а также их довольно низком уровне. Соответствующее заявление Путин сделал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
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