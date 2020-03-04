Экономика
REGNUMПутин объяснил причины бедности граждан в России
Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о стагнации реальных доходов граждан, а также их довольно низком уровне. Соответствующее заявление Путин сделал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.РБКвчера в 02:44
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Общество
Белоусов сообщил об отмене ПМЭФ
Как сообщает ТАСС, Белоусов объяснил отмену мероприятия защитой здоровья россиян, а также гостей и участников форума.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии
Королевский траст национальной системы здравоохранения английского графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании.
Происшествия
При взрыве на полигоне под Мурманском пострадали пять контрактников
В Мурманской области пострадали пять контрактников при взрыве имитационного снаряда.
Политика
Элизабет Уоррен покинула президентскую гонку
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из гонки за право стать кандидатом в президенты США.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала об отношениях с Земфирой
Литвинова отметила, что до сих пор относится к Земфире «как к дару», и добавила, что восхищается певицей.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» закончился со счетом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды.
Происшествия
Тела молодого человека и девушки найдены в квартире на западе Москвы
Мертвые парень и девушка обнаружены в квартире на западе столицы. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Авто
Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla
По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Единоборства
Мейвезер запросил за бой с Хабибом 600 млн долларов
Американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что готов сразиться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором за 600 млн долларов.
Общество
В США заявили о нехватке тестов на коронавирус
Вице-президент США Майк Пенс заявил о нехватке тестов на коронавирус, передает Reuters.
Армия и оружие
Российский «Витязь» назвали убийцей американских «Томагавков»
Российский зенитный ракетный комплекс средней дальности С-350 «Витязь» является убийцей американских BGM-109 Tomahawk («Томагавк») и европейских Storm Shadow, заявил «Звезде» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Наука
Ускоритель темной материи упростит физикам ее поиски
Ученые из Канады и США описали метод увеличения энергии частиц темной материи, который должен упростить их регистрацию в детекторах.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о работе по защите военных от коронавируса
В Минобороны России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции организована необходимая работа, имеющая своей целью обеспечение и сохранение санитарноэпидемиологического благополучия среди личного состава Вооруженных Сил.
Авто
В России автомобильный рынок в феврале сократился на 2,2%
Согласно прогнозу АЕБ, по итогам текущего года будет продано около 1,72 млн машин, что на 2,1% меньше, чем в 2019 г. По данным АЕБ, в 2019 г. российский авторынок сократился на 2,3%. Прошедший год оказался труднее, чем думалось в его начале, говорил Шрайбер: после повышения НДС с 2019 г. спад был ожидаемым, но надежды на восстановление во втором полугодии не оправдались.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
Футбол
Азар успешно перенес операцию в США
Полузащитник «Реала» подвергся хирургическому вмешательству из-за трещины малоберцовой кости правой ноги По информации официального сайта «Реал» 29-летний футболист сборной Бельгии перенес операцию успешно.
Общество
США высылают бывшего охранника концлагеря в нацистской Германии
Власти США приняли решение об экстрадиции бывшего охранника концлагеря Нойенгамме в нацистской Германии Ханса Грима.
Кино
В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея
Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Политика
Владимир Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправку к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которая предусматривает упоминание Бога в Основном законе.
Армия и оружие
Подведены итоги трехчасовых переговоров Путина и Эрдогана тет-а-тет
Переговоры в формате тет-а-тет между лидерами России и Турции длились почти три часа, однако детали их не разглашаются, пишет Regnum.
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой
15-летняя наследница Волочковой вновь вышла в свет со своей мачехой. Поклонники девушки уверены, что она станет еще красивее своей матери.
Армия и оружие
Боевые возможности транспортников Ил-76МД показали на видео
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею предложили перенести из Швейцарии в Россию
Международная федерация хоккея (IIHF) обсудила с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира в Сочи в случае переноса турнира из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Футбол
Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Здоровье
Губернатор Куйвашев поручил навести порядок в поликлиниках
По данным заместителя губернатора Павла Крекова, из 25 млрд рублей, выделенных на оказание первичной медицинской помощи, почти 10 млрд рублей планируется направить на оборудование.
Происшествия