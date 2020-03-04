Экономика

РБКРБКПутин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБК02:44

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