Экономика
РБКПутин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
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ЦСКА в Москве проводил свой второй матч с нижегородским "Торпедо", в "Динамо" – со "Спартаком". В каждой из встреч победили хозяева.
Политика
Баир Жамбалов уходит с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Баир Жамбалов досрочно покидает пост заместителя председателя Народного Хурала Бурятии.
Политика
Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Палата представителей конгресса США одобрила проект закона, который предусматривает выделение американской администрации 8,3 миллиарда долларов на борьбу с новым типом коронавируса, передает ТАСС.
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«Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке России по футболу
Итог 3:2, и в полуфинал идет «Спартак». Полуфинальные поединки Кубка России состоятся 23 апреля.
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Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
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Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену
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Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
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4 марта прошла пресс-конференция боксёров, и они провели первую дуэль взглядов.
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Вне Китая коронавирусом заболели более 12 тысяч человек
12 668 случаев заболевания новым типом коронавируса с начала эпидемии зарегистрировано в 76 странах за исключением Китая, 4 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).
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Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира рассмотрел иски 30 семей россиян, погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.
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Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД
Общество
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Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель
Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 по московскому времени подешевели на 0,44% - до $51,63 за баррель.
Происшествия
Имитационный снаряд взорвался в воинской части Мурманской области
В Мурманской области на территории одной из воинских частей разорвался имитационный снаряд.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Ученые выяснили, что терракотовая голова, которую обнаружили во время строительства Крымского моста, относится к V веку до н. э.
Экономика
Из-за коронавируса ФРС США снизила ставку
Из-за эпидемии коронавируса Федеральная резервная система США понизила до 1–1,25% с 1,5–1,75% ключевую процентную ставку.
Политика
Аваков попросил депутатов помочь продать конфискованные наркотики
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой найти способ реализовать наркотики, лежащие на хранении в полиции.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Политика
Турция надеется на прекращение огня в Идлибе
По информации представителя Эрдогана, Турция надеется на то, что вскоре огонь по сирийскому Идлибу удастся прекратить.
Общество
Кризисный центр «Анна» выпустил доклад о насилии по отношению к женщинам в России
Кризисный центр Анна выпустил 345-страничный доклад о насилии по отношению к женщинам в России.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.