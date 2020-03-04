с чего всё началось

В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.

Общество BMW презентовала новый логотип марки Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.

Общество Вне Китая коронавирусом заболели более 12 тысяч человек 12 668 случаев заболевания новым типом коронавируса с начала эпидемии зарегистрировано в 76 странах за исключением Китая, 4 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Энергетика Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 по московскому времени подешевели на 0,44% - до $51,63 за баррель.