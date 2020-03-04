Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
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с чего всё началось

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов.
ТАСС01:31

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Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

RT на русском05:52

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБК03:51

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС01:31

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъ02:32

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известия02:18

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru02:18

Путин рассказал о причинах снижения доходов россиян

Газета.Ru06:01
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На новых рендерах появилась PlayStation 5

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Общество

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с фейками о коронавирусе

Роскомнадзор расширил список запрещенной информации, включив в него фейковые сообщения о распространении коронавируса в России.
Lenta.ru 08:15
Происшествия

В детском саду Подмосковья дети отравились крысиным ядом

В детском саду Воскресенского городского округа Московской области пять детей отравились крысиным ядом, сообщает областной Следственный комитет.
BFM.ru 06:22
Биатлон

Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Газета.Ru 06:24
Здоровье

В Самарской области до конца года внедрят новые электронные медсервисы

Новые электронные сервисы по оказанию медицинских услуг внедрят в Самарской области до конца года.
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Музыка

Жириновский станцевал под трек Little Big

РИА Новости 06:42
Футбол

Президент «Урала» раскритиковал решение о переносе матча Кубка России

Перенос матча 1/4 финала Кубка России по футболу против ярославского "Шинника" повлиял на тренировочный процесс "Урала", заявил РИА Новости президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов.
РИА Новости 07:05
Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Газета.Ru 03:40
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении

В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Мой Брянск вчера в 23:02
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru вчера в 23:15
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Происшествия

Мэр волгоградской Михайловки стал фигурантом уголовного дела

Российская газета 05:17
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Политика

Германия передаст РФ данные о советских военнопленных

К 75-летию Победы над нацизмом Германия готовится передать Российскому государственному военному архиву (РГВА) копии личных дел советских граждан, оказавшихся в немецком плену.
Российская газета 06:57
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля

Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля.
Пятый канал 07:50
Игры

Castlevania: Symphony of the Night вышла на iOS и Android

4 марта в App Store и Play Market появилась мобильная версия Castlevania: Symphony of the Night.
CyberSport.ru 03:11
Общество

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
ТАСС 05:04
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини

Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Discover24 02 марта в 03:21
Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
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Футбол

«Барселона» собирается приобрести не менее четырех игроков летом

Soccer.ru вчера в 10:33
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Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
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Актер из России сыграет в сериале «Властелин колец»

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Общество

Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении

ToDay News Ufa 01:11
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Znak.com: в центре Москвы пройдет митинг за поправки в Конституцию

На Манежной площади в Москве 15 марта пройдет митинг в поддержку поправок в Конституцию, на него приглашают депутатов Госдумы.
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Ученые назвали продукты, которые снимают стресс и улучшают сон

Новое исследование американских ученых показало, что пребиотики — биологически активные соединения, способствующие пищеварению, также помогают справиться со стрессом и улучшают сон.
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Герман Греф назвал основные профессии будущего

Герман Греф назвал основные профессии будущего.
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В РПЦ считают, что «заходить внутрь семьи государство не должно»

«Заходить внутрь семьи государство не должно», — считает представитель Церкви.
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Певица Нюша поделилась забавными фото своей дочери Симбы

Певица Анна Шурочкина поделилась забавными фото своей дочери Симбы в соцсетях.
Дни24 вчера в 10:21
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Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса

Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты в связи с распространением нового коронавируса.
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Как работают Яндекс.Новости?
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