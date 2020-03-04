Экономика
RT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
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с чего всё началось
Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов.ТАСС01:31
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Гаджеты
На новых рендерах появилась PlayStation 5
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с фейками о коронавирусе
Роскомнадзор расширил список запрещенной информации, включив в него фейковые сообщения о распространении коронавируса в России.
Происшествия
В детском саду Подмосковья дети отравились крысиным ядом
В детском саду Воскресенского городского округа Московской области пять детей отравились крысиным ядом, сообщает областной Следственный комитет.
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Здоровье
В Самарской области до конца года внедрят новые электронные медсервисы
Новые электронные сервисы по оказанию медицинских услуг внедрят в Самарской области до конца года.
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Футбол
Президент «Урала» раскритиковал решение о переносе матча Кубка России
Перенос матча 1/4 финала Кубка России по футболу против ярославского "Шинника" повлиял на тренировочный процесс "Урала", заявил РИА Новости президент команды из Екатеринбурга Григорий Иванов.
Армия и оружие
Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии подвергалась ежедневным атакам со стороны боевиков из-за того, что Турция не соблюдает свои обязательства в зоне деэскалации, заявили в Минобороны России.
Музыка
Менеджер Little Big покинул группу после новостей о Евровидении
В своем фейсбуке PR-менеджер и директор по развитию группы Little Big Андрей Орехов написал, что прекращает свою работу в музыкальном коллективе.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Происшествия
Мэр волгоградской Михайловки стал фигурантом уголовного дела
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Политика
Германия передаст РФ данные о советских военнопленных
К 75-летию Победы над нацизмом Германия готовится передать Российскому государственному военному архиву (РГВА) копии личных дел советских граждан, оказавшихся в немецком плену.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля
Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля.
Игры
Castlevania: Symphony of the Night вышла на iOS и Android
4 марта в App Store и Play Market появилась мобильная версия Castlevania: Symphony of the Night.
Общество
Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России
Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет сыграть роль супергероини
Неназванный источник заявил СМИ, что Коллинз рассказл, что «она хочет вернуться в индустрию в роли супергероини».
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Футбол
«Барселона» собирается приобрести не менее четырех игроков летом
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Кино
Актер из России сыграет в сериале «Властелин колец»
Общество
Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении
Политика
Znak.com: в центре Москвы пройдет митинг за поправки в Конституцию
На Манежной площади в Москве 15 марта пройдет митинг в поддержку поправок в Конституцию, на него приглашают депутатов Госдумы.
Наука
Ученые назвали продукты, которые снимают стресс и улучшают сон
Новое исследование американских ученых показало, что пребиотики — биологически активные соединения, способствующие пищеварению, также помогают справиться со стрессом и улучшают сон.
Общество
Герман Греф назвал основные профессии будущего
Герман Греф назвал основные профессии будущего.
Политика
В РПЦ считают, что «заходить внутрь семьи государство не должно»
«Заходить внутрь семьи государство не должно», — считает представитель Церкви.
Шоу-бизнес
Певица Нюша поделилась забавными фото своей дочери Симбы
Певица Анна Шурочкина поделилась забавными фото своей дочери Симбы в соцсетях.
Общество
Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса
Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты в связи с распространением нового коронавируса.