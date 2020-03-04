Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
Читать в источнике
Комментировать5,6K
с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБКвчера в 02:44

Подробнее о событии

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъвчера в 02:32

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

RT на русскомвчера в 05:52

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБКвчера в 03:51

Путин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян

Газета.Ruвчера в 11:55

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известиявчера в 02:18

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ruвчера в 02:18

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАССвчера в 01:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Общество

Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:12
Общество

Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Британский суд обязал бизнесмена Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта.
Piter.tv 01:13
Футбол

«Атлетик» проиграл «Гранаде» и вышел в финал Кубка Испании

"Атлетик" проиграл "Гранаде" во втором матче полуфинала Кубка Испании, однако вышел в финал турнира.
Газета.Ru 17:05
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
РБК 09:42
Общество

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд.
РБК 16:00
Экономика

Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний

Женщины руководят каждой пятой компанией России, доля женщин-CEO (руководителей компаний, от английского Chief Executive Officer) в стране выше средней по миру примерно в 4,5 раза, говорится в исследовании компании Deloitte, поступившем в РБК.
РБК 18:50
Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" сразится с "Норвичем", который обыграл "Тоттенхэм".
Газета.Ru 16:50
Авто

Volkswagen прекратит разработку автомобилей на природном газе

Директор по развитию Volkswagen Франк Вельш заявил, что компания откажется от производства легковых машин на газомоторном топливе CNG.
Телеканал 360° 03 марта в 04:29
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

1. Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Москве из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 12:58
Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Российская газета 07:30
Происшествия

Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса

РИА Новости 05:23
Политика

Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов

Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Мой Брянск 03:10
Экономика

«Никола» меняет компанию

В 2018 году "Дека" получила 393,1 млн руб. чистого убытка, а в мае 2019-го в отношении компании введена процедура наблюдения.
Коммерсантъ 14:09
Политика

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
RT на русском 16:34
Общество

В Москве простились с мужем Екатерины Диденко

Пару дней назад 29-летняя Екатерина Диденко просила связаться с ней тех, кто был знаком с Валентином и хочет проводить его в последний путь.
StarHit.ru вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Кафельников обвинил дочь в постоянной лжи

Бывший теннисист Евгений Кафельников описал свои отношения с дочерью Алесей и обвинил девушку в постоянной лжи.
Lenta.ru вчера в 09:14
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Политика

Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
РИА Новости 15:10
Кино

Антонио Бандерас снимется в экранизации видеоигры Uncharted

Дни24 03 марта в 02:14
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Футбол

Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика

Госдеп приветствовал договорённости России и Турции по Идлибу

Госдепартамент США заявил, что приветствует достигнутые между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договорённости по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 19:31
Финансы

Курс евро поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Газета.Ru 12:31
Спорт

Немецкому журналисту Зеппельту отказали в выдаче российской визы

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт заявил, что ему не дали российскую визу.
Чемпионат 10:21
Авто

Pure представила FlashArray следующего поколения

Последнее поколение FlashArray//X позволяет заказчикам ускорять и консолидировать базы данных и задачи корпоративных систем, распространять их на облако и модернизировать стратегию защиты данных.
itWeek вчера в 09:48
Футбол

В АПЛ отказались от рукопожатий перед матчами из-за коронавируса

Руководство английской Премьер-лиги приняло решение запретить рукопожатия футболистов перед началом матчей, сообщает официальный сайт турнира.
Чемпионат 15:19
Футбол

Азар успешно перенес операцию в США

Полузащитник «Реала» подвергся хирургическому вмешательству из-за трещины малоберцовой кости правой ноги По информации официального сайта «Реал» 29-летний футболист сборной Бельгии перенес операцию успешно.
Нева Спорт 12:49
Биатлон

Адвокат Панич настаивает: подписи Родченкова поддельные

Алексей Панич, адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой выступил с очередным заявлением по поводу подписей Григория Родченкова на документах в CAS.
Pravda.Ru вчера в 06:55
Армия и оружие

Азербайджанский военный погиб на границе с Арменией

Кавказский узел 15:26
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное