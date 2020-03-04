с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».

Общество Секретный экспорт России составил более $55 млрд В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд.

Экономика Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний Женщины руководят каждой пятой компанией России, доля женщин-CEO (руководителей компаний, от английского Chief Executive Officer) в стране выше средней по миру примерно в 4,5 раза, говорится в исследовании компании Deloitte, поступившем в РБК.

Авто Volkswagen прекратит разработку автомобилей на природном газе Директор по развитию Volkswagen Франк Вельш заявил, что компания откажется от производства легковых машин на газомоторном топливе CNG.

Политика Путин и Эрдоган договорились по Сирии 1. Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Москве из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Экономика «Никола» меняет компанию В 2018 году "Дека" получила 393,1 млн руб. чистого убытка, а в мае 2019-го в отношении компании введена процедура наблюдения.

Политика Путин назвал востребованными поправки в Конституцию Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.

Общество В Москве простились с мужем Екатерины Диденко Пару дней назад 29-летняя Екатерина Диденко просила связаться с ней тех, кто был знаком с Валентином и хочет проводить его в последний путь.

Шоу-бизнес Кафельников обвинил дочь в постоянной лжи Бывший теннисист Евгений Кафельников описал свои отношения с дочерью Алесей и обвинил девушку в постоянной лжи.

Футбол Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал конфликт с тренером столичного ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2), сообщает "Чемпионат.com".

Политика Госдеп приветствовал договорённости России и Турции по Идлибу Госдепартамент США заявил, что приветствует достигнутые между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договорённости по прекращению огня в сирийской провинции Идлиб.

Финансы Курс евро поднялся выше 75 рублей Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.

Авто Pure представила FlashArray следующего поколения Последнее поколение FlashArray//X позволяет заказчикам ускорять и консолидировать базы данных и задачи корпоративных систем, распространять их на облако и модернизировать стратегию защиты данных.

Футбол Азар успешно перенес операцию в США Полузащитник «Реала» подвергся хирургическому вмешательству из-за трещины малоберцовой кости правой ноги По информации официального сайта «Реал» 29-летний футболист сборной Бельгии перенес операцию успешно.