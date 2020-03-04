Экономика
RT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
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с чего всё началось
Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов.ТАСС01:31
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Экономика
В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ
Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Экономика
Пенсионная реформа уже сэкономила бюджету РФ 21,5 млрд рублей
Ранее аналитики предполагали, что изменения в пенсионном законодательстве позволят в 2020 году сэкономить порядка 9 млрд рублей.
Политика
Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт
Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Здоровье
В Госдуму внесен закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии
Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин внес в Госдуму законопроект о запрете повышать цены на медикаменты и медицинские изделия в разгар эпидемий.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Происшествия
Полтавец назвал лидера «Сети» заказчиком убийства Дорофеева и Левченко
Беглецы поддерживали контакт с Пчелинцевым, который, узнав о намерении Дорофеева и Левченко, приказал Полтавцу и Иванкину их убить.
Общество
Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России
Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
Армия и оружие
Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции
Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
Общество
Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Музыка
Little Big поедет на «Евровидение» от России
Футбол
Фанаты «Динамо» показали плакат с отрубленными свиными головами, который был запрещен РПЛ
Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
Наука
Учёные зафиксировали движение Горного Алтая к северо-западу
В наши дни современная скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год – на 30 градусов к северо-западу.
Происшествия
В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Специалисты NASA обнаружили на поверхности Марса странное отверстие диаметром около 35 м. Ученые случайно заметили его при анализе снимков 2011 года.
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Шоу-бизнес
Приемная дочь певицы Понаровской рассказала о жизни в детском доме
Общество
Елизавета II вручила награды в перчатках из-за коронавируса
В канцелярии королевы Елизаветы II не стали называть причину, по которой ее Величество использовало перчатки.
Политика
Верховная рада опубликовала проект постановления об отставке Гончарука
Верховная рада Украины опубликовала в среду, 4 марта, проект постановления об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Экономика
ФРС США понизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США на состоявшемся сегодня внеочередном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на фоне распространения коронавируса.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Общество
Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно
Еще одна маленькая жительница США с врожденным невусом (гигантским родимым пятном) на лице прилетит в Краснодар на лечение, рассказали РИА Новости в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.