Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
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с чего всё началось

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов.
ТАСС01:31

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Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

RT на русском05:52

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС01:31

Путин рассказал о причинах снижения доходов россиян

Газета.Ru06:01

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъ02:32

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известия02:18

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru02:18

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБК03:51
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Экономика

В ЦБ оценили влияние коронавируса на экономику РФ

Первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что прямое влияние коронавируса на экономику РФ в настоящее время является минимальным, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:11
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Salt Mag 03:01
Экономика

Пенсионная реформа уже сэкономила бюджету РФ 21,5 млрд рублей

Ранее аналитики предполагали, что изменения в пенсионном законодательстве позволят в 2020 году сэкономить порядка 9 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:31
Политика

Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт

Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
Общественная служба новостей вчера в 14:55
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Здоровье

В Госдуму внесен закон о сдерживании цен на лекарства при эпидемии

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин внес в Госдуму законопроект о запрете повышать цены на медикаменты и медицинские изделия в разгар эпидемий.
Волгоградская правда вчера в 13:46
Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:09
Происшествия

Полтавец назвал лидера «Сети» заказчиком убийства Дорофеева и Левченко

Беглецы поддерживали контакт с Пчелинцевым, который, узнав о намерении Дорофеева и Левченко, приказал Полтавцу и Иванкину их убить.
ФАН 08:49
Общество

Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России

Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
ТАСС 05:04
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
РИА Новости 06:29
Армия и оружие

Асад прокомментировал отношения Сирии и Турции

Сирия не совершала никакого враждебного действия в отношении Турции.
RT на русском 08:36
Общество

Депутаты отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста

Депутаты предлагали прописать в основной закон, что право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению гражданина для мужчин в возрасте 60 лет, а для женщин — в 55 лет.
ВашГород.ру 01:46
Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Музыка

Little Big поедет на «Евровидение» от России

УтроNews вчера в 03:59
Футбол

Фанаты «Динамо» показали плакат с отрубленными свиными головами, который был запрещен РПЛ

Sport24.ru 07:24
Политика

Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
РИА Новости 04:24
Наука

Учёные зафиксировали движение Горного Алтая к северо-западу

В наши дни современная скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год – на 30 градусов к северо-западу.
Популярная механика 04:48
Происшествия

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Интерфакс 08:36
Космос

NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей

Специалисты NASA обнаружили на поверхности Марса странное отверстие диаметром около 35 м. Ученые случайно заметили его при анализе снимков 2011 года.
Известия 06:00
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Приемная дочь певицы Понаровской рассказала о жизни в детском доме

Телеканал 360° 04:05
Общество

Елизавета II вручила награды в перчатках из-за коронавируса

В канцелярии королевы Елизаветы II не стали называть причину, по которой ее Величество использовало перчатки.
Телеканал 360° 05:19
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Дни24 05:03
Культура

Новым гостем YouTube-шоу Юрия Дудя стал актер Антон Лапенко

Live24 02:49
Политика

Верховная рада опубликовала проект постановления об отставке Гончарука

Верховная рада Украины опубликовала в среду, 4 марта, проект постановления об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Известия 05:06
Здоровье

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России. Приблизительный период назвал член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.
Piter.tv 01:23
Экономика

ФРС США понизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США на состоявшемся сегодня внеочередном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на фоне распространения коронавируса.
Вестник Кавказа вчера в 10:25
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Общество

Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно

Еще одна маленькая жительница США с врожденным невусом (гигантским родимым пятном) на лице прилетит в Краснодар на лечение, рассказали РИА Новости в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.
РИА Новости 06:47
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