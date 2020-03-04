Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».

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