Экономика
RT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
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Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Общество
Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Кроссовки Storm Adrenaline Puma были представлены осенью 2019 года. Модель предлагается по стоимости 4990 рублей.
Политика
Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны
Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны в Верховную раду.
Футбол
Алана Мамаева рассказала, как тюрьма изменила ее мужа
Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала, что тюрьма пошла на пользу ее мужу и позволила сохранить их союз.
Политика
Новый премьер Украины назвал приоритетами Крым и Донбасс
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетами в работе будущего правительства возвращение Крыма и прекращение войны в Донбассе.
Авто
Mercedes-Benz представил обновленный E-класс
Автоконцерн Mercedes-Benz представил полностью обновленные седан и универсал E-класса.
Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» и вышел в полуфинал Кубка России
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Политика
Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
Гаджеты
Apple работает над шестью устройствами с mini-LED-дисплеями
Компания Apple планирует выпустить в 2020-м и 2021 годах шесть продуктов с mini-LED-экранами.
Футбол
Тосун спустя 2 месяца вернулся в «Эвертон» из аренды в «Кристал Пэлас» в связи с травмой (Liverpool Echo)
Форвард «Эвертона» Дженк Тосун досрочно вернулся в расположение «ирисок» из аренды в «Кристал Пэлас», сообщает Liverpool Echo.
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию
Армия и оружие
Асад заявил, что Эрдоган бросил все свои силы в Сирию по указке США
Турция перебросила войска в сирийскую провинцию Идлиб по указанию США. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.
Здоровье
Германия запретила экспорт медицинских масок
Министерство внутренних дел Германии объявило о запрете экспорта медицинской защитной одежды — речь идет о медицинских масках, перчатках, защитных костюмах и др.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Происшествия
В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента
Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.
Шоу-бизнес
Алексей Панин рассказал, в какую страну хочет уехать из России
Российский актёр заявил, что хочет переехать из России. Он отметил, что хотел бы жить в Испании.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Культура
Юлия Самойлова обвинила Первый канал в своем провале на Евровидении
Российская певица Юлия Самойлова заявила, что Первый канал не предоставил ей достаточно времени для подготовки к Евровидению-2018.
Происшествия
В Оренбурге изберут меру пресечения Виктору Фролову
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил 3 марта премьер-министр республики Бойко Борисов на пресс-конференции.
Происшествия