Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
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с чего всё началось

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

Путин признал, граждане страны не могут "ждать годами" решения вопроса роста реальных доходов.
ТАСС01:31

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Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

RT на русском05:52

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБК03:51

Путин объяснил, почему реальные доходы россиян перестали расти

URA.Ru02:18

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъ02:32

Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости

Известия02:18

Путин рассказал о причинах снижения доходов россиян

Газета.Ru06:01

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАСС01:31
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Футбол

Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
REGNUM 06:41
Общество

Герман Греф назвал профессии будущего

В список профессий будущего, составленный Грефом, вошли также специальности нейроинформатика, инженера-робототехника, наноинженера, проектировщика нейроинтерфейсов, специалиста по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщика медицинских роботов.
Lenta.ru 05:04
Политика

Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы

Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».
Коммерсантъ 07:00
Кино

Актер с российскими корнями получил главную роль во «Властелине колец»

Взгляд.ру 06:41
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» во втором матче плей-офф

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу во втором матче плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 3:2 ОТ.
News102.ru вчера в 14:16
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
Кино

Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa вчера в 02:38
Шоу-бизнес

Милош Бикович и Макс Барских придут в «Вечерний Ургант»

В понедельник в студию Первого канала придет Лариса Долина, во вторник – Ева Польна и Анна Седокова, в среду – Милош Бикович, Макс Барских, Виктория Исакова с Владимиром Яглычем (которые представят фильм "Один вдох") и Григорий Лепс с Тимуром Родригезом.
ИА InterMedia 01 марта в 22:54
Хоккей

Хоккеисту НХЛ порезали лицо коньком во время матча

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Джонни Бойчак получил порез лица коньком в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» (2:6).
News.ru 04:15
Здоровье

ВОЗ прогнозирует рост числа заразившихся коронавирусом на Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует увеличение количества случаев заболевания новым типом коронавируса на Украине, заявил в среду на брифинге в Киеве представитель ВОЗ, доктор Ярно Хабихт.
РИА Новости 06:29
Здоровье

В ВОЗ сравнили смертность от гриппа и коронавируса

В Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сравнили смертность от гриппа и коронавируса.
Деловое.ТВ 04:44
Игры

В игре Modern Warfare появился Тамагочи, который «питается убийствами»

REGNUM 02:55
Общество

Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве

Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Lenta.ru 07:04
Политика

ФРГ передаст России данные о советских военнопленных

Главы внешнеполитических ведомств Германии и РФ подписали соглашение о передаче информации о 500 тыс. военнопленных и интернированных советских граждан, которые погибли в германском плену.
Победа РФ 04:35
Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:09
Общество

Голикова назвала число заболевших коронавирусом в России

Ещё трое больных эвакуированы из Японии, они заболели на круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса».
REGNUM 06:48
Авто

Volkswagen прекратит разработку автомобилей на природном газе

Директор по развитию Volkswagen Франк Вельш заявил, что компания откажется от производства легковых машин на газомоторном топливе CNG.
Телеканал 360° вчера в 04:29
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Политика

Премьер Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом сообщил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.
РЕН ТВ вчера в 13:03
Общество

Экс-министр Абызов женится в СИЗО

Ведомости 04:34
Космос

НАСА сообщило о приближении потенциально опасного астероида к Земле

Газета.Ru 07:10
Армия и оружие

В Сирии погибли двое турецких военных

Два турецких военнослужащих погибли, еще шесть солдат получили ранения в сирийской провинции Идлиб.
ТАСС 02:55
Происшествия

СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве

RT на русском 03:40
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Авто

BMW обновила свой фирменный логотип

BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
Tvoe-avto.com 03:09
Музыка

Жириновский станцевал под трек Little Big

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в твиттере видео, на котором он танцует под трек группы Little Big "Faradenza".
РИА Новости 06:42
Кино

Фильм «Прощание со Сталиным» получил прокатное удостоверение в России

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение с 5 марта картине Сергея Лозницы "Прощание со Сталиным" ("Государственные похороны"), сообщили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 05:11
Авто

Российские автомобили смогут предупреждать о нарушениях ПДД

Производители, собирающие автомобили в России, в скором времени смогут комплектовать свои транспортные средства специальными системами для распознавания дорожных знаков, сигналов светофоров и разметки.
3DNews 05:10
Как работают Яндекс.Новости?
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