Экономика
RT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.РБКвчера в 02:44
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Армия и оружие
Генерал-майор Липовой сравнил военную мощь России и Турции
Турция не станет развязывать войну с Россией, так как это обернется для нее большими экономическими и военными потерями.
Биатлон
Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место
На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Политика
Россия и Турция создадут коридор безопасности в Идлибе
Россия и Турция начнут совместное патрулирование района на севере Сирии. Военные двух стран создадут коридор безопасности из трассы М4.
Общество
Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
Общество
Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия
Первый случай заражения китайским коронавирусом был выявлен на Украине 3 марта.
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Общество
Телесваха Сябитова обвинила российских женщин в продажности
Происшествия
Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ
Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Футбол
«СЭ»: «Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с ЦСКА
«Спартак» собирается подать жалобу на работу арбитров в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Происшествия
Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане
НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Политика
Эрдоган пригласил Путина в Турцию к 100-летию дипотношений
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию в связи со 100-летием установления дипотношений между двумя странами.
Общество
В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Финансы
Курс евро поднялся выше 75 рублей
Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Кино
В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея
Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Футбол
Президент «Ювентуса»: «Аталанта» — в ЛЧ? У них был всего один отличный сезон
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об участии «Аталанты», занявшей третье место в прошлом сезоне Серии А, в Лиге чемпионов.
Биатлон
Слепцова подала апелляцию в CAS на решение IBU о её дисквалификации
Как сообщил ТАСС адвокат спортсменки Алексей Панич, Светлана подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза биатлонистов (IBU).
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Происшествия