с чего всё началось

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».

Биатлон Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.

Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Политика Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политика Россия и Турция создадут коридор безопасности в Идлибе Россия и Турция начнут совместное патрулирование района на севере Сирии. Военные двух стран создадут коридор безопасности из трассы М4.

Здоровье В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.

Политика Эрдоган пригласил Путина в Турцию к 100-летию дипотношений Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию в связи со 100-летием установления дипотношений между двумя странами.

Общество В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».