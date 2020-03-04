Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян. По его словам, подобная ситуация связана «с резким падением цен на энергоносители».
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с чего всё началось
В очередном выпуске интервью с президентом, который опубликовало агентство ТАСС
, Владимир Путин не назвал должностных лиц, персонально ответственных за падение доходов населения.
РБКвчера в 02:44

Подробнее о событии

Сколько лет в «одном щелчке пальцев»: реакция сети на «20 вопросов Путину»

REGNUMвчера в 12:36

Путин: мы должны что-то сделать со стагнацией доходов россиян

Коммерсантъвчера в 02:32

Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян

RT на русскомвчера в 05:52

Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть

РБКвчера в 03:51

Путин выразил озабоченность стагнацией реальных доходов россиян

Газета.Ruвчера в 11:55

Путин: Что сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть?

Росбалтвчера в 02:44

Путин: Россия постепенно уходит от нефтезависимости, но этого не сделать «по щелчку»

ТАССвчера в 01:31
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 13:27, Ашберн
Армия и оружие

Генерал-майор Липовой сравнил военную мощь России и Турции

Турция не станет развязывать войну с Россией, так как это обернется для нее большими экономическими и военными потерями.
Политическая Экспертиза вчера в 09:53
Биатлон

Херрман выиграла спринт на этапе КМ в Нове-Место

На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин на 7,5 км. Победу в гонке одержала представительница Германии Дениз Херрман.
RT на русском 12:58
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Музыка

Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big

Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
ToDay News Ufa 12:38
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM 12:59
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Политика

Россия и Турция создадут коридор безопасности в Идлибе

Россия и Турция начнут совместное патрулирование района на севере Сирии. Военные двух стран создадут коридор безопасности из трассы М4.
ПолитРоссия 12:38
Общество

Организаторы решили не проводить ПМЭФ-2020 из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса.
RT на русском 12:34
Общество

Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия

Первый случай заражения китайским коронавирусом был выявлен на Украине 3 марта.
РБК 08:07
Политика

В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии

Российская газета вчера в 19:25
Общество

Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета

Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Lenta.ru 10:16
Общество

Телесваха Сябитова обвинила российских женщин в продажности

Ruposters.ru 11:33
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю после серии скандалов

Газета.Ru 11:50
Происшествия

Жителя Калуги приговорили к пяти годам за комментарий о взрыве в УФСБ

Суд в Калуге приговорил местного жителя Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, признав виновным в оправдании терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
РБК 12:01
Футбол

«СЭ»: «Спартак» подаст жалобу на судейство в матче с ЦСКА

«Спартак» собирается подать жалобу на работу арбитров в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Бомбардир.ру 06:20
Происшествия

Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане

НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
НТА-Приволжье 10:14
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Газета.Ru 03:26
Политика

Эрдоган пригласил Путина в Турцию к 100-летию дипотношений

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию в связи со 100-летием установления дипотношений между двумя странами.
РИА Новости 12:51
Общество

В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 07:23
Энергетика

ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Газета.Ru 13:13
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 11:57
Финансы

Курс евро поднялся выше 75 рублей

Курс рубля усилил снижение к поднявшемуся выше 75 рублей евро и продолжает снижаться к доллару.
Газета.Ru 12:31
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище

Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец вчера в 12:39
Кино

В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея

Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
Москва 24 08:26
Футбол

Президент «Ювентуса»: «Аталанта» — в ЛЧ? У них был всего один отличный сезон

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об участии «Аталанты», занявшей третье место в прошлом сезоне Серии А, в Лиге чемпионов.
Чемпионат 12:39
Биатлон

Слепцова подала апелляцию в CAS на решение IBU о её дисквалификации

Как сообщил ТАСС адвокат спортсменки Алексей Панич, Светлана подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза биатлонистов (IBU).
Чемпионат 12:03
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском 01:24
Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК 03:49
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
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