Президент России Владимир Путин объяснил, что уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии, потому что у него не было чувства уважения к людям. Такой вывод господин Путин сделал по материалам СМИ.

Путин рассказал о причинах увольнения Игнатьева с поста главы Чувашии

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