Политика
КоммерсантъПутин рассказал о причинах увольнения Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин объяснил, что уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии, потому что у него не было чувства уважения к людям. Такой вывод господин Путин сделал по материалам СМИ.
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Путин читал новости про Игнатьева и выяснил, какого чувства лишен бывший глава
PRO Город Чебоксары08:01
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Политика
СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
Культура
Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале
Происшествия
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в Евровидении от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
Политика
Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»
Совет директоров "Почты России" назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова, курировавшего в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики.
Экономика
Число финансовых пирамид рекордно возросло в России
В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид.
Здоровье
Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье
Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Гаджеты
Стали известны цены на линейку смартфонов Samsung Galaxy S20
Стала известна стоимость новых смартфонов Samsung Galaxy S20.
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Здоровье
Эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки
Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов посчитал самыми опасными газированные химические алкогольные напитки.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третьего ребенка
Милла Йовович родила третьего ребенка.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
В Китае приземлился первый борт Минобороны для эвакуации россиян
Посол России в КНР Андрей Денисов сообщал, что российскими самолетами из Китая могут вылететь также граждане стран СНГ.
Авто
Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos
Как сообщает ToDay News Ufa, бюджетный корейский седан с базовым 1,6-литровым мотором на 121 л.с. начнет свою ценовую линейку от 1,1 млн рублей.
Авто
У Mercedes возникли небольшие проблемы с новым двигателем
Руководитель моторостроительного подразделения Mercedes Энди Коуэлл рассказал, что подготовка к новому сезону Формулы 1 проходит не без проблем.
Культура
Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале
Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Общество
Арестован владелец «Тайгана» Олег Зубков
Белогорский райсуд Крыма сегодня взял под стражу владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Кино
Первый тизер нового сезона «Видоизмененного углерода» появился в Сети
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер нового сезона научно-фантастического сериала «Видоизмененный углерод».
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Общество
Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа
Во Вьетнаме вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла в одной из деревень на севере страны близ границы с Китаем.
Общество
В Петербурге перераспределят средства на строительство метрополитена
Власти Петербурга планируют перераспределить средства на строительство метро из адресной инвестиционной программы на 2020 год, пишет во вторник Мойка78.
Футбол
Кононов согласовал контракт с ФК «Рига»
Общество