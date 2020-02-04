Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин рассказал о причинах увольнения Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин объяснил, что уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии, потому что у него не было чувства уважения к людям. Такой вывод господин Путин сделал по материалам СМИ.
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Николаев заявил о невозможности сотрудничества с Игнатьевым

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Путин читал новости про Игнатьева и выяснил, какого чувства лишен бывший глава

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Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии

РИА Новости06:47

Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым

Интерфакс07:04

Путин заявил об отсутствии у экс-главы Чувашии чувства уважения к людям

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Путин заявил, что экс-глава Чувашии был уволен за неуважение к людям

ТАСС07:20

Путин прокомментировал увольнение главы Чувашии

RT на русском06:45
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Политика

СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
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Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru вчера в 14:04
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Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
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В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
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Опубликован список претендентов на участие в Евровидении от России

В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
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Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
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Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

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Число финансовых пирамид рекордно возросло в России

В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид.
Газета.Ru 10:48
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Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье

Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.
Телеканал RTVI вчера в 18:55
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Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове

ТАСС вчера в 22:43
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Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:24
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Стали известны цены на линейку смартфонов Samsung Galaxy S20

Стала известна стоимость новых смартфонов Samsung Galaxy S20.
ToDay News Ufa 10:21
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В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Уфимские Заметки 02 февраля в 09:10
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Эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки

Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов посчитал самыми опасными газированные химические алкогольные напитки.
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Фигурное катание

Евгения Медведева ответила на обвинения в алкоголизме

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Милла Йовович родила третьего ребенка

Милла Йовович родила третьего ребенка.
Super.ru 02 февраля в 17:16
Гаджеты

Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
REGNUM вчера в 11:54
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Политика

В Китае приземлился первый борт Минобороны для эвакуации россиян

Посол России в КНР Андрей Денисов сообщал, что российскими самолетами из Китая могут вылететь также граждане стран СНГ.
РБК 09:16
Авто

Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

Как сообщает ToDay News Ufa, бюджетный корейский седан с базовым 1,6-литровым мотором на 121 л.с. начнет свою ценовую линейку от 1,1 млн рублей.
ToDay News Ufa вчера в 05:32
Авто

У Mercedes возникли небольшие проблемы с новым двигателем

Руководитель моторостроительного подразделения Mercedes Энди Коуэлл рассказал, что подготовка к новому сезону Формулы 1 проходит не без проблем.
Autosport.com.ru 10:50
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Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале

Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
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Общество

Арестован владелец «Тайгана» Олег Зубков

Белогорский райсуд Крыма сегодня взял под стражу владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
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Первый тизер нового сезона «Видоизмененного углерода» появился в Сети

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер нового сезона научно-фантастического сериала «Видоизмененный углерод».
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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
РИА Новости 10:41
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Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
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Общество

Во Вьетнаме и Саудовской Аравии произошли вспышки птичьего гриппа

Во Вьетнаме вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 произошла в одной из деревень на севере страны близ границы с Китаем.
РБК 11:58
Общество

В Петербурге перераспределят средства на строительство метрополитена

Власти Петербурга планируют перераспределить средства на строительство метро из адресной инвестиционной программы на 2020 год, пишет во вторник Мойка78.
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Кононов согласовал контракт с ФК «Рига»

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Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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