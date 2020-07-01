Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видеосаммита.
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с чего всё началось
В сообщении говорится
, что Россия, Турция и Иран осуждают решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права и создаёт угрозу региональным миру и безопасности.
News.ru08:58

Подробнее о событии

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

RT на русском10:24

Россия, Турция и Иран считают атаки Израиля в Сирии дестабилизирующими

РИА Новости09:24

В нажиме онлайн: о чем договорились лидеры России, Ирана и Турции

Известия13:30

Россия, Турция и Ирана провели саммит по урегулированию ситуации в Сирии

Газета.Ru12:26

Президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление

Вести.Ru08:48

Эрдоган: действия Турции, России и Ирана в Сирии станут главным фактором для республики

ТАСС08:26

Президенты России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по Сирии

РБК09:41
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Экономика

Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн

Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
Российская газета 11:15
Общество

Венедиктов назвал нечестным голосование на предприятиях

Заместитель руководителя Общественной палаты города Москвы, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подверг критике голосование по поправкам к Конституции, организованное на предприятиях.
Коммерсантъ 09:10
1
Общество

Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян

Поправки к Конституции РФ поддержали 71,2% россиян. Таковы данные экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
NewInform 15:52
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
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Общество

От монастыря отца Сергия потребовали 1 млн рублей из-за флешки

«Послушникам отца Сергия придётся компенсировать порядка 1 млн рублей», — написал Ерженков.
ИА Красная Весна 08:42
9
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru вчера в 00:54
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Политика

На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции

На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
RT на русском 10:03
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Общество

Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.
RT на русском 15:51
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
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Армия и оружие

Франция отказалась от военной операции в Ливии после ссоры с Турцией

Франция приостановила участие в военно-морской операции у побережья Ливии после ссоры с Турцией. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 10:20
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Футбол

Тульский «Арсенал» принял отставку главного тренера команды Черевченко

РБК 16:05
Армия и оружие

В Китае назвали слабость ядерного арсенала России

В составе российской армии находится 46 баллистических ракет Р-36М с 460 ядерными боеголовками.
Территория новостей 11:25
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Футбол

Футбольный матч между «Оренбургом» и «Уралом» отменен

Футбольный матч «Оренбург» — «Урал», который должен был пройти сегодня, 1 июля, не состоится.
Prooren.ru 05:16
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму

Российская актриса Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:18
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Общество

ЦИК назвал предварительные результаты голосования в Самарской области

Центральная избирательная комиссия опубликовала промежуточные сведения плебисцита по нововведениям в Основной закон страны в Самарской области.
Политическая Экспертиза 13:47
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Общество

В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви

Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
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Общество

Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября

News-24.ru 02:24
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Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
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Общество

Кабмин Украины одобрил введение штрафов за отказ носить маски

Правительство Украины одобрило законопроект, которым устанавливается ответственность за отказ носить маски.
Известия 09:02
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Гаджеты

Samsung Galaxy Note 20 получит улучшенную фокусировку камеры

В этом году Samsung выпустила флагманские смартфоны Galaxy S20, S20 Plus и S20 Ultra.
ITZine.ru вчера в 01:46
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Футбол

«Сочи» благодаря голу на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Динамо»

Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. У "Динамо" гол забил Николай Комличенко с пенальти на 57-й минуте, "Сочи" отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Александр Кокорин на второй минуте компенсированного времени второго тайма.
РИА Новости 15:09
Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
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Общество

Пензенский избирком озвучил данные после обработки 50% протоколов

Пензенский избирком опубликовал сведения по подсчету голосов Общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ по данным на 22.30 1 июля 2020 года.
Пензенская правда 15:40
Политика

Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
ТАСС 14:38
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Происшествия

Под Мурманском в ДТП погибли три человека

Газета.Ru 14:40
Экономика

Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров

Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
ИА Красная Весна 08:07
Космос

Парад планет смогут увидеть земляне в июле

Гиганты выстроятся почти в один ряд друг за другом. В этом году июль является месяцем противостояния планет-гигантов - Юпитера и Сатурна.
СОВА 12:13
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Авто

В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто

В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто, которые действуют в рамках техрегламента Таможенного союза ГОСТ 33 670−2015.
Tvoe-avto.com 09:35
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Футбол

«Ньюкасл» в гостях крупно переиграл «Борнмут»

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