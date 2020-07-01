с чего всё началось

Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видеосаммита.

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

Экономика Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

Общество Венедиктов назвал нечестным голосование на предприятиях Заместитель руководителя Общественной палаты города Москвы, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подверг критике голосование по поправкам к Конституции, организованное на предприятиях. 1

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 31

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 12

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 982

Политика На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 13

Общество Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества. 1

Общество ЦИК назвал предварительные результаты голосования в Самарской области Центральная избирательная комиссия опубликовала промежуточные сведения плебисцита по нововведениям в Основной закон страны в Самарской области. 1

Футбол «Сочи» благодаря голу на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Динамо» Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. У "Динамо" гол забил Николай Комличенко с пенальти на 57-й минуте, "Сочи" отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Александр Кокорин на второй минуте компенсированного времени второго тайма.

Общество Пензенский избирком озвучил данные после обработки 50% протоколов Пензенский избирком опубликовал сведения по подсчету голосов Общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ по данным на 22.30 1 июля 2020 года.

Экономика Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.