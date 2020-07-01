Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видеосаммита.
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с чего всё началось
В сообщении говорится
, что Россия, Турция и Иран осуждают решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое является грубым нарушением международного права и создаёт угрозу региональным миру и безопасности.
News.ru08:58

Подробнее о событии

Сирия, США и антитеррор: видеосаммит Путина, Рухани и Эрдогана

Вести.Ru14:06

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

RT на русском10:24

Эрдоган: действия Турции, России и Ирана в Сирии станут главным фактором для республики

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В нажиме онлайн: о чем договорились лидеры России, Ирана и Турции

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Россия, Турция и Ирана провели саммит по урегулированию ситуации в Сирии

Газета.Ru12:26

Президенты России, Турции и Ирана приняли совместное заявление по Сирии

РБК09:41

Россия, Турция и Иран считают атаки Израиля в Сирии дестабилизирующими

РИА Новости09:24
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Общество

На Красной площади задержали активистов

Ведомости 06:15
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Общество

Первые данные показали протестное голосование по поправкам в Коми

В Республике Коми, по состоянию на 21:00 мск, обработано 6% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент РБК из информационного центра ЦИК.
РБК 14:26
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Общество

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Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
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Происшествия

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Интерфакс вчера в 06:10
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Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия 11:38
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Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
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Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
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Политика

В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
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Общество

Явка в Свердловской области превысила 50%, в Екатеринбурге — 45%

Европейско-Азиатские новости 13:53
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Происшествия

Под Мурманском в ДТП погибли три человека

Газета.Ru 14:40
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
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Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
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Футбол

Дзюба вошел в топ-5 лучших ассистентов «Зенита» в чемпионатах России

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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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Армия и оружие

Комплексы «Маркер»: в России роботизированные танки учат понимать приказы человека

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Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

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Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
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Энергетика

Украина нарастила импорт газа из Европы на 24%

Украина нарастила импорт газа из Евросоюза на 24%. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины".
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Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru 14:00
Общество

Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу

Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу 1 июля.
Агентство Москва вчера в 17:00
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Политика

Huawei и ZTE официально объявлены США угрозой нацбезопасности

Соединенные Штаты официально отнесли китайские компании Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, которые представляют угрозу нацбезопаносности.
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Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»

Сотрудники полиции в Сиэтле проводят разгон протестующих "автономной зоны Капитолийского холма".
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Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ

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В Крым прибыла делегация европейских депутатов

Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации — депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
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Армия и оружие

В Китае назвали слабость ядерного арсенала России

В составе российской армии находится 46 баллистических ракет Р-36М с 460 ядерными боеголовками.
Территория новостей 11:25
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