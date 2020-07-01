с чего всё началось

Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видеосаммита.

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

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