с чего всё началось

Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе видео-саммита.

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

Здоровье Названы препараты, снижающие риск заражения коронавирусом Пациенты с ВИЧ гораздо меньше подвержены заражению коронавирусом, если во время антиретровирусной терапии (АРТ) принимают препараты тенофовир и эмтрицитабин (в комбинации). 3

Футбол ЦСКА — Спартак 2:0 Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил травму в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

Армия и оружие В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения. 4

Авто Chery готовит для России новый кроссовер Tiggo 2 Российское представительство Chery готовит обновление компактного кроссовера Tiggo 2. Такая информация появилась после того, как автомобили были замечены на автовозе в Москве в пятницу, 26 июня. 3

Экономика Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC. 2

Общество Главы УИК в Раменках отказались показать списки участников голосования Член территориальной избирательной комиссии района Раменки с правом решающего голоса Кирилл Трофимов показал председателю УИК 2783 Зое Хорошаевой письмо зампреда Мосгоризбиркома Дмитрия Реута главам комиссий с указанием показывать списки избирателей представителям СМИ и членам вышестоящих комиссий, но она отказалась это делать, передал корреспондент РБК. 56

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оправдалась за скандал в Дивеево В своем Instagram-аккаунте Анастасия Волочкова продолжает серию публикаций после конфликта в Дивеево.

Политика Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев. 101

Общество Автознак «Инвалид» утрачивает статус Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве. 21

Политика Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой. 4

Футбол Андрей Тихонов: «Если „Зенит“ позовет Кокорина, нужно идти» Мастер спорта по футболу международного класса россиянин Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию с арендой форварда "Зенита" Александра Кокорина, сейчас выступающего в составе "Сочи".