Политика
ИзвестияПутин отреагировал на заявления Кудрина о нацпроектах
Журналист Андрей Ванденко обратил внимание на заявления главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что нацпроекты не стали «скрепой» для страны и «вряд ли станут».
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Политика
В СНБО Украины высказались по поводу подачи воды в Крым
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов оценил возможность возобновления подачи днепровской воды в Крым.
Кино
Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix
Биатлон
Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Баскетбол
Сборная России одержала волевую победу над Северной Македонией
Биатлон
В СБР пока не приняли решения о будущем Норицына
Глава СБР Владимир Драчев высказался на тему возможного увольнения старшего тренера женской сборной РФ по биатлону Виталия Норицына, сообщает "Матч ТВ".
Общество
ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
Политика
Секретарь СНБО Украины предрек развал России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.
Общество
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться
Энергетика
«Газпром нефть» увеличила чистую прибыль на 6,2% в 2019 году
"Газпром нефть" в 2019 году увеличила чистую прибыль по МСФО, приходящуюся на акционеров, на 6,2% по сравнению с 2018 годом - до 400,2 млрд рублей, говорится в отчете компании.
Общество
В отеле на Тенерифе изолировали тысячу человек из-за коронавируса
Власти Испании решили закрыть на карантин отель H10 Costa Adeje Palace, расположенный на юге острова Тенерифе.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Политика
Путин назвал главный индикатор успешности нацпроектов
Главным индикатором успешности национальных проектов является продолжительность жизни российских граждан.
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Спорт
Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Политика
Лавров призвал предотвратить силовое противостояние в космосе
Планы ряда стран Запада по военному освоению космоса свидетельствуют о необходимости мер по предотвращению силового противостояния в этом пространстве.
Экономика
Россияне смогут сэкономить на ипотеке до 2,8 трлн рублей
Директор компании Ильдар Хусаинов считает, что за пять последних лет суммарная выгода по ркфинасиповнию ипотеки может достигнуть 2,8 трлн рублей.
Игры
Выход нового режима и класса для Ghost Recon Breakpoint перенесли на весну
Разработчики Ghost Recon Breakpoint перенесли выход нового режима Immersive Mode и класса инженер, который анонсировали ещё в сентябре прошлого года, на весну.
Транспорт
Трассу «Нева» ускорят обходом Твери
Госкомпания «Автодор» объявила конкурс по выбору компании, которая подготовит проект строительства 3-го этапа трассы М11 Москва—Петербург в обход Твери с северной стороны города.
Шоу-бизнес
Израильские врачи отказались оперировать бабушку Ивана Урганта
Ванечка действительно как-то возил меня к израильскому профессору, который оперирует пациентов с таким же диагнозом, как у меня.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Спорт
Большунов порвал на себе стартовую майку после поражения на «Ски Туре»
Несмотря на поражение на «Ски Туре», Большунов сохранил уверенное лидерство в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Политика
Путин выразил соболезнования родным и близким Язова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Дмитрия Язова.
Хоккей
Федерация хоккея России напомнила о победе на Олимпиаде-2018
"25 февраля 2018 года — ровно два года назад — сбылась большая мечта большой страны, наша сборная переиграла соперников из Германии в финале Олимпиады и выиграла золото!" — говорится в сообщении.
Общество
Телеведущая Малышева отреагировала на критику цен в своём медцентре
Малышева ответила, что в частной клинике пациенты вынуждены платить врачам, однако у них есть альтернатива — бесплатная больница.
Общество
После назначения Руслана Рябошапки генпрокурором
После назначения Руслана Рябошапки генпрокурором Украина узнала, что у него есть дом во Франции.
Здоровье
В Минздраве выяснили, люди каких профессий болеют чаще других
Сотрудники IT-компаний болеют чаще представителей других профессий.
Технологии
Electronic Arts пропустит GDC 2020 из-за коронавируса
EA не только пропустит GDC 2020, но и ограничит своё участие на других мероприятиях. Каких именно, в компании не уточнили.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» и Зеленского
Рейтинг украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» снизился за месяц на 9 %. Сейчас он составляет 36 %, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Центром имени Разумкова.
Наука
В будущем станет возможной полностью оптическая обработка информации
Футбол
В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.