Журналист Андрей Ванденко обратил внимание на заявления главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что нацпроекты не стали «скрепой» для страны и «вряд ли станут».

Путин отреагировал на заявления Кудрина о нацпроектах

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