Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным

Главу Счетной палаты Алексея Кудрина Владимир Путин назвал "большим молодцом". Потому что когда Кудрин был министром финансов, то выступал за жесткую макроэкономическую политику и за то, чтобы лишних денег из бюджета не тратить. "Он по каждому вопросу был против", - вспомнил президент.
Читать в источнике
Комментировать135

Подробнее о событии

Песков рассказал о спорах Путина с Грефом и Кудриным о деньгах на КАД в Петербурге

Мойка7805:50

Путин вспомнил, как для выделения денег на КАД в Петербурге пришлось «цыкнуть» на Алексея Кудрина

Фонтанка.Ру02:39

Песков: крупные инфраструктурные проекты, решение о которых принял Путин, себя оправдали

ТАСС04:56

Путин: Кудрин и Греф были против строительства кольцевой дороги в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург03:22

Путин признался, что ему пришлось «цыкнуть» на министров для строительства КАД

78.ru03:16

Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным и Грефом по проектам

РИА Новости05:02

Пришлось «цыкнуть»: Владимир Путин рассказал, как обсуждал строительство КАДа в Петербурге с министрами

Петербургский дневник02:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 08:43, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости 08:00
Кино

Netflix представил новый актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Газета.Ru вчера в 03:21
Футбол

Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону»

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
Бомбардир.ру 01:28
Финансы

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.
ТАСС 04:14
Гаджеты

Назвали лучшее время в России для покупки новых iPhone

Эксперты назвали лучшее время для покупки новых iPhone в России.
ToDay News Ufa вчера в 22:54
Происшествия

Найден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:59
Игры

Microsoft обновил дизайн домашнего экрана для Xbox One

Состоялся официальный релиз февральского обновления для Xbox One, в котором Microsoft официально представил новый вид домашней страницы.
Cyber.sports.ru 07:03
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
REGNUM 04:59
Технологии

Россия внедрит VR-технологии в образовательный процесс

Предполагается, что применение технологий виртуальной реальности позволит повысить эффективность обучения, а также поднять вовлеченность школьников в образовательный процесс.
3DNews 05:41
Политика

Путин освободил Сергея Быстревского от должности замминистра юстиции

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Быстревского от должности заместителя министра юстиции РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:17
Общество

Собянин в разы увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы

На совещании в Москве было решено увеличить в несколько раз городские выплаты ветеранам ко Дню Победы.
Москва. Северо-Запад 07:47
Экономика

ВЭБ запросил 70 млрд руб. на поставку Superjet для «Аэрофлота»

Компания 02:26
Общество

На Канарах отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса

На острове Тенерифе на курорте Коста-Адехе введен карантин в отеле, в котором остановился заразившийся коронавирусом турист из Италии.
РБК 06:15
Гаджеты

Анонсирован смартфон Samsung Galaxy M31 с батареей на 6000 мА·ч

Planet Today 06:34
Происшествия

У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
РИА Новости 05:40
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская ждут второго ребенка

Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
WomanHit.ru 03:02
Футбол

Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008

Ван дер Варт заявил, что сборная России была как молния, была лучше готова и победила, а в составе россиян играл Аршавин, который сыграл как Месси.
Нева Спорт вчера в 13:53
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Газета.Ru вчера в 23:06
Политика

Трамп не получал от спецслужб данных о вмешательстве России в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от американских спецслужб информацию о каком-либо "вмешательстве России" в президентские выборы 2020 года или о "поддержке" демократа Берни Сандерса.
РИА Новости 07:12
Транспорт

Проект северного обхода Твери подготовят к середине 2021 года

Госкомпания «Автодор» объявила конкурс по выбору подрядчика, который подготовит проект строительства третьего этапа трассы М-11 «Нева» в обход Твери.
Tverigrad.ru 04:39
Общество

Юристы опубликовали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»

Более 30 адвокатов и юристов выступили в поддержку фигурантов дела «Сети», которых приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.
Дождь 06:38
Наука

Материаловеды нашли способ упрочить создаваемые 3D-детали вдвое

В НИТУ «МИСиС» предложена методика повышения, как минимум вдвое, прочности 3D-изделий, основанная на изучении связи между температурными параметрами процесса 3D печати и структурой и свойствами изделий.
Индикатор вчера в 09:44
Гаджеты

Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G

Новинка оснащена 5G модемом и это будет первый в Европе смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения.
Astera вчера в 05:15
Общество

ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.
RT на русском 04:28
Авто

Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки

Новый Volkswagen Touareg R является самой мощной версией модели.
Российская газета 02:18
Общество

Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться

РИА Новости вчера в 23:06
Политика

Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.
RT на русском 03:36
Авто

Кроссовер Aston Martin DBX получит особую версию

DBX от Q обещает стать одним из самых эксклюзивных внедорожников, сочетая фирменный стиль производителя с уникальными усовершенствованиями Q. Впервые Aston Martin DBX проходит специальную доработку, в результате которой получается внедорожник с тщательно продуманным дизайном интерьера.
32CARS.ru вчера в 03:00
Общество

Заведующего петербургского морга отстранили из-за стриптиза

Заведующий отделом судмедэкспертизы в морге Виктор Василенко временно отстранен от руководящей должности.
Neva.Today вчера в 21:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное