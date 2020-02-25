Главу Счетной палаты Алексея Кудрина Владимир Путин назвал "большим молодцом". Потому что когда Кудрин был министром финансов, то выступал за жесткую макроэкономическую политику и за то, чтобы лишних денег из бюджета не тратить. "Он по каждому вопросу был против", - вспомнил президент.

Путин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным

Общество Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Футбол Лига чемпионов. «Наполи» примет «Барселону» В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» сыграет с «Барселоной». Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».

Финансы Курс евро поднялся выше 71 рубля Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск.

Происшествия Найден новый российский полковник-миллиардер Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

Технологии Россия внедрит VR-технологии в образовательный процесс Предполагается, что применение технологий виртуальной реальности позволит повысить эффективность обучения, а также поднять вовлеченность школьников в образовательный процесс.

Политика Путин освободил Сергея Быстревского от должности замминистра юстиции Президент России Владимир Путин освободил Сергея Быстревского от должности заместителя министра юстиции РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.

Шоу-бизнес Овечкин и Шубская ждут второго ребенка Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.

Общество Юристы опубликовали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» Более 30 адвокатов и юристов выступили в поддержку фигурантов дела «Сети», которых приговорили к срокам от шести до 18 лет лишения свободы.

Наука Материаловеды нашли способ упрочить создаваемые 3D-детали вдвое В НИТУ «МИСиС» предложена методика повышения, как минимум вдвое, прочности 3D-изделий, основанная на изучении связи между температурными параметрами процесса 3D печати и структурой и свойствами изделий.

Общество ВЦИОМ: 66% россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, которое пройдёт этой весной, причём 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.

Политика Путин предложил кандидатов в новый состав Общественной палаты Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты страны.