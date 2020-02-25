Политика
Российская газетаПутин рассказал о прошлых разногласиях с Кудриным
Главу Счетной палаты Алексея Кудрина Владимир Путин назвал "большим молодцом". Потому что когда Кудрин был министром финансов, то выступал за жесткую макроэкономическую политику и за то, чтобы лишних денег из бюджета не тратить. "Он по каждому вопросу был против", - вспомнил президент.
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Путин: Кудрин и Греф были против строительства кольцевой дороги в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург03:22
Пришлось «цыкнуть»: Владимир Путин рассказал, как обсуждал строительство КАДа в Петербурге с министрами
Петербургский дневник02:38
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