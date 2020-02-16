Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё. Об этом он сказал в ходе беседы с участниками рабочей группы по изменению Конституции России.
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Путин: идею о бесплатном питании для начальных классов сначала никто не поддержал

Коммерсантъ08:02

Путин описал идею о бесплатном питании в школах словами «все были против»

РБК08:00

Путин рассказал о противниках решения о бесплатном питании для школьников

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ТАСС06:50

Путин заявил, что у идеи о бесплатном питании для школьников нашлись противники

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