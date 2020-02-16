Политика
RT на русскомПутин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё. Об этом он сказал в ходе беседы с участниками рабочей группы по изменению Конституции России.
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Политика
Зеленский предложил провести выборы в Донбассе и Крыму
Зеленский предложил провести местные выборы на всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре этого года.
Биатлон
Биатлонист Александр Логинов завоевал золото на чемпионате мира
Футбол
Спортдир «Интера»: «Лаутаро уйдёт от нас, если сам об этом попросит»
Игроки уходят тогда, когда сами об этом просят.В текущем сезоне Лаутаро сыграл за "нерадзурри" в 20 матчах Серии А, забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.
Кино
Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»
По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Футбол
Смолов забил дебютный мяч за «Сельту» в ворота «Реала»
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов открыл счёт своим голам за испанский клуб, поразив ворота мадридского «Реала».
Общество
Задержанный во Франции Павленский не обращался в посольство России
Задержанный во Франции художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Спорт
Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Происшествия
Украинские силовики нашли и задержали криминального авторитета Анисима
Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Общество
Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
Единоборства
Курбан Шираев стал чемпионом Европы по вольной борьбе
Курбан Шираев из Дагестана стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте республиканского информагентства.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прихожан храма в центре Москвы
Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Общество
Кейт Миддлтон рассказала о трудностях в период беременности
Кейт Миддлтон рассказала о сложностях, перенесённых в период беременности.
Музыка
Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Общество
Сильный ветер обещают Набережным Челнам
Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Биатлон
Бё с пониманием относится к критике со стороны российских болельщиков
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что с пониманием относится к критике в свой адрес со стороны российских болельщиков.
Гаджеты
Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Еще советуют выключить автоматическое обновление, так как его лучше устанавливать позже, когда уже подтвердилась информация, что обновление стабильное и в нем нет критических ошибок.
Политика
Захарова разочарована уровнем дискуссии на Мюнхенской конференции
Идея проведения Мюнхенской конференции, подразумевающая международный диалог с целью недопущения новых глобальных конфликтов, является благородной, однако сегодня уровень дискуссии в рамках данного форума разочаровывает.
Общество
Раннюю весну в европейской части России прогнозируют синоптики
Раньше обычного в этом году появятся в европейской части России первые признаки весны.
Футбол
Российский форвард оформил хет-трик за молодежку «Монако»
Российский нападающий Кирилл Климов отметился хет-триком за «Монако» U-19 в матче молодежного первенства Франции против «Канна».
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.