Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё. Об этом он сказал в ходе беседы с участниками рабочей группы по изменению Конституции России.
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Путин: идею о бесплатном питании для начальных классов сначала никто не поддержал

Коммерсантъ08:02

Путин рассказал о противниках решения о бесплатном питании для школьников

Взгляд.ру06:35

Путин заявил, что у идеи о бесплатном питании для школьников нашлись противники

URA.Ru07:18

Путин рассказал о своей идее, против которой были все

Вести.Ru07:09

Путин: идею о бесплатном питании для начальных классов многие сперва не поддержали

ТАСС06:50

Путин описал идею о бесплатном питании в школах словами «все были против»

РБК08:00

Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах

Московский Комсомолец06:20
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Политика

Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
РБК 10:37
Политика

Косачев считает, что Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности

Сила Евросоюза будет работать на интересы Вашингтона, а не Европы, пока ЕС будет находиться под влиянием США и не станет самостоятельным.
ТАСС 09:53
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс вчера в 04:49
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
RT на русском 10:01
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Вести.Ru 09:45
Происшествия

Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх

Одна из пострадавших в результате замыкания проводки на заводе «Русский хром» в Первоуральске умерла в ночь на 16 февраля, таким образом, число погибших возросло до трёх.
RT на русском 04:05
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Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж

RuNews24.ru 05:58
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва 14 февраля в 11:02
Общество

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
РИА Новости 09:49
Политика

Порошенко говорил на английском языке во время минских переговоров

Экс-президент Украины Петр Порошенко предпочитал говорить на английском языке на переговорах, связанных с Минскими соглашениями.
РЕН ТВ 07:09
Биатлон

Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира в гонке преследования

РИА Новости 09:55
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в прицел истребителя F-16

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Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец 02:48
Происшествия

Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве

Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.
ТАСС 10:52
Биатлон

Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию

Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Национальная служба новостей вчера в 04:43
Шоу-бизнес

Кира Шайн, победившая опухоль мозга, дала совет Анастасии Заворотнюк

Bimru.ru 10:45
Общество

Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая

Семидесятидвухлетний житель Сербии отправился пешком в Москву через Венгрию, Польшу и Белоруссию, чтобы 9 мая посмотреть парад Победы, он также рассчитывает увидеть президента РФ Владимира Путина.
РИА Новости 10:19
Армия и оружие

Трофейный Т-90 бросили в бой против сирийской армии

Боевики в сирийской провинции Алеппо бросили в бой против правительственной армии трофейный танк Т-90.
Lenta.ru 09:35
Общество

Смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса могут ввести в Китае

В Китае в ближайшее время могут ввести смертную казнь для тех, кто скрывает факт заражения коронавирусом COVID-2019 и искажает данные о состоянии заболевшего.
Газета.Ru вчера в 23:54
Культура

Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Автор популярного ремикса на саундтрек к фильму "Бригада" композитор Андрей Иванов погиб в Австралии, сообщил телеведущий Михаил Козырев на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 04:50
Футбол

«Ювентус» без Роналду обыграл «Брешию»

«Ювентус» в домашнем матче 24-го тура итальянской Серии А обыграл «Брешию» — 2:0. Ключевой эпизод встречи случился на 37-й минуте, когда Флориан Ай вблизи своей штрафной сбил Аарона Рэмзи, за что получил вторую желтую карточку.
LiveSport.ru 11:08
Спорт

Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Коммерсантъ 09:32
Политика

Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции

Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
РИА Новости 02:41
Музыка

Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»

Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Новосибирские новости вчера в 02:23
Политика

Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

RT на русском 01:06
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета 07:56
Армия и оружие

Благодаря Турции сирийские боевики вооружились американскими ПЗРК

Вести.Ru вчера в 10:50
Футбол

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче

Чемпионат 07:21
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне не забил в четырех матчах подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остался без гола в матче с «Аризоной» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
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