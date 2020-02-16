Политика
RT на русскомПутин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё. Об этом он сказал в ходе беседы с участниками рабочей группы по изменению Конституции России.
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Политика
Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес
Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
Политика
Косачев считает, что Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности
Сила Евросоюза будет работать на интересы Вашингтона, а не Европы, пока ЕС будет находиться под влиянием США и не станет самостоятельным.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Происшествия
Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх
Одна из пострадавших в результате замыкания проводки на заводе «Русский хром» в Первоуральске умерла в ночь на 16 февраля, таким образом, число погибших возросло до трёх.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Общество
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
Политика
Порошенко говорил на английском языке во время минских переговоров
Экс-президент Украины Петр Порошенко предпочитал говорить на английском языке на переговорах, связанных с Минскими соглашениями.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Происшествия
Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве
Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.
Биатлон
Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию
Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Общество
Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая
Семидесятидвухлетний житель Сербии отправился пешком в Москву через Венгрию, Польшу и Белоруссию, чтобы 9 мая посмотреть парад Победы, он также рассчитывает увидеть президента РФ Владимира Путина.
Армия и оружие
Трофейный Т-90 бросили в бой против сирийской армии
Боевики в сирийской провинции Алеппо бросили в бой против правительственной армии трофейный танк Т-90.
Общество
Смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса могут ввести в Китае
В Китае в ближайшее время могут ввести смертную казнь для тех, кто скрывает факт заражения коронавирусом COVID-2019 и искажает данные о состоянии заболевшего.
Культура
Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Автор популярного ремикса на саундтрек к фильму "Бригада" композитор Андрей Иванов погиб в Австралии, сообщил телеведущий Михаил Козырев на своей странице в Facebook.
Футбол
«Ювентус» без Роналду обыграл «Брешию»
«Ювентус» в домашнем матче 24-го тура итальянской Серии А обыграл «Брешию» — 2:0. Ключевой эпизод встречи случился на 37-й минуте, когда Флориан Ай вблизи своей штрафной сбил Аарона Рэмзи, за что получил вторую желтую карточку.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Политика
Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Армия и оружие
Благодаря Турции сирийские боевики вооружились американскими ПЗРК
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне не забил в четырех матчах подряд
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остался без гола в матче с «Аризоной» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.