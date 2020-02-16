Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё. Об этом он сказал в ходе беседы с участниками рабочей группы по изменению Конституции России.

Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

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