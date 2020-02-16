Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё. Об этом он сказал в ходе беседы с участниками рабочей группы по изменению Конституции России.
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Путин: идею о бесплатном питании для начальных классов сначала никто не поддержал

Коммерсантъ08:02

Путин описал идею о бесплатном питании в школах словами «все были против»

РБК08:00

Путин рассказал о противниках решения о бесплатном питании для школьников

Взгляд.ру06:35

Путин рассказал о своей идее, против которой были все

Вести.Ru07:09

Путин: идею о бесплатном питании для начальных классов многие сперва не поддержали

ТАСС06:50

Путин заявил, что у идеи о бесплатном питании для школьников нашлись противники

URA.Ru07:18

Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах

Московский Комсомолец06:20
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Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

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Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе, сообщила пресс-служба Белого дома.
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Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

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«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

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Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
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Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

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Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

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Овечкин впервые в сезоне не забил в четырех матчах подряд

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ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

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ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами

Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
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Предполагается, что в случае успешного запуска проекта Вайтити снимет несколько эпизодов и напишет сценарий, а Лоу сыграет главную роль.
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Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков

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