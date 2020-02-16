Политика
RT на русскомПутин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё. Об этом он сказал в ходе беседы с участниками рабочей группы по изменению Конституции России.
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Происшествия
В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи
"Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт", - рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Происшествия
Двух человек сбили на пешеходных переходах Южно-Сахалинска
14 февраля в 9:40 40-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Cresta, двигался в западном направлении по Коммунистическому проспекту в Южно-Сахалинске.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Политика
Захарова заявила об антикитайской риторике на мюнхенской конференции
Повестка спикеров ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности сменилась с антироссийской на антикитайскую.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева делает подтяжки лица, чтобы сохранить молодость
Алла Пугачева призналась, что не раз делала пластические операции.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Политика
Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе, сообщила пресс-служба Белого дома.
Теннис
Кики Бертенс стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге
Наука
Найдена связь между числом сексуальных партнеров и развитием рака
Британские ученые давно предположили, что между риском развития рака и числом сексуальных партнеров есть взаимосвязь.
Общество
Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Происшествия
«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт
Дальнемагистральный Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне не забил в четырех матчах подряд
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин остался без гола в матче с «Аризоной» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Общество
ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами
Пограничное управление крымского ФСБ задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя гражданами Украины.
Кино
Тайка Вайтити и Джуд Лоу могут снять сатирический сериал о Голливуде
Предполагается, что в случае успешного запуска проекта Вайтити снимет несколько эпизодов и напишет сценарий, а Лоу сыграет главную роль.
Общество
Эксперты назвали лучшие российские регионы по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный агентством «РИА Новости».
Кино