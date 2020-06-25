Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин рассказал о противниках прямых выплат

Анонс телепередачи вышел в эфире телеканала "Россия 1". Владимир Путин также подтвердил, что были несогласные с такой мерой поддержки, как прямые выплаты.
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Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии

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Путин заявил, что у прямых выплат в качестве поддержки во время пандемии были противники

ТАСС14:12
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Социалка проросла поправками: обновленный сахалинский бюджет приняла облдума

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К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ

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Президент Франции Макрон заявил, что в Средиземном регионе стабильность для всех членов НАТО должна быть на первом месте.
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