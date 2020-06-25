Коронавирус
Российская газетаПутин рассказал о противниках прямых выплат
Анонс телепередачи вышел в эфире телеканала "Россия 1". Владимир Путин также подтвердил, что были несогласные с такой мерой поддержки, как прямые выплаты.
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Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Военное дело 03:49
Кино
В новых сериях «Ну, погоди!» Волк не будет курить
Директор киностудии Борис Машковец рассказал, что новый сезон «Ну, погоди» будет состоять из 52 серий.
ИнфоСМИ вчера в 08:59
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Общество
Зоны подтоплений во Владивостоке взяты под особый контроль
Основные низменные точки Владивостока, где во время сильных дождей возникают подтопления, взяты под особый контроль городских служб.
Владивосток-Новости 20:50
Политика
Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым
У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости 18:16
Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на ПК, Stadia и консолях Xbox One и PS4.
Российская газета 13:01
Происшествия
Молодой южносахалинец угнал иномарку, вытащив из нее силой владельца
В ходе непродолжительного диалога, злоумышленник силой вытащил его из автомобиля и уехал.
АСТВ 21:05
Армия и оружие
Захарова: Поставки США вооружений Киеву усугубляют конфликт в Донбассе
Владимир Песня / РИА Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки Вашингтоном вооружений Киеву ведут к усугублению конфликта в Донбассе.
РЕН ТВ 10:33
Происшествия
Сахалинец похитил почти 9 миллионов рублей и потратил их на ставки
Украденные средства злоумышленник истратил на букмекерские ставки.
Сахалин.Инфо 21:02
Музыка
Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»
В реинкарнированном треке в основном звучит голос Давида, Серёгу можно услышать лишь в припеве.
News.ru 13:50
Экономика
Социалка проросла поправками: обновленный сахалинский бюджет приняла облдума
Сахалинская областная дума после трехчасового обсуждения согласовала поправки в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022.
Сахалин.Инфо 18:25
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Здоровье
В Европе разрешили препарат от коронавируса
Одобрение EMA означает, что врачи могут назначить препарат Gilead в Европе, как только Европейская комиссия, исполнительный директор ЕС, даст свое одобрение, что теперь является формальностью, ожидаемой в течение следующей недели.
BFM.ru 18:08
Здоровье
Коронавирусная статистика в США может быть в 10 раз выше официальной
Число случаев заражения коронавирусом в США может превышать официальную статистику в 10 раз и достигать по крайней мере 23 миллионов человек.
Телеканал 360° 19:40
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
Происшествия
В Вилюйском районе сотрудник администрации начисляла себе авансы
Прокуратура Вилюйского района Якутии провела проверку по поступившей через социальные сети информации о нарушении в администрации МО «город Вилюйск» требований закона при начислении заработной платы.
Аргументы и Факты - Якутия 20:37
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
Игры
Презентация Marvel’s Avengers: показали сюжет, геймплей и микротранзакции
24 июня Marvel Games и Square Enix провели первый выпуск «Штабного стола» по Marvel’s Avengers: в рамках этой серии презентаций разработчики будут рассказывать все больше подробностей об игре по мере приближения ее релиза.
Cyber.sports.ru вчера в 15:36
Общество
Эксперт оценил первые данные экзитполов по голосованию за Конституцию
В СМИ появились первые данные экзитполов по всероссийскому голосованию за внесение поправок в Конституцию.
Ридус 14:55
Общество
Минздрав перенес ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссии
Сообщается, что срок вступления в силу пунктов порядка медосвидетельствования автомобилистов и кандидатов на получение водительских удостоверений на передвинут "с 1 июля 2020 года" на "с 1 января 2021 года"
Комсомольская правда 20:37
Общество
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Россиян предупредили об аномальном похолодании в начале следующей недели.
Lenta.ru 19:43
Происшествия
Ливень затопил центральные дороги во Владивостоке
Интерфакс - Россия 21:07
Авто
К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ
На сайте корпоративных закупок появилось косвенное подтверждение тому, что отечественный автопроизводитель готовит производство под новую «тележку» — «АвтоВАЗ» проводит конкурс на поставку трансформаторной подстанции по задаче «Производство автомобилей на платформе CMF-B-LS».
SpeedMe 03:43
Армия и оружие
Члены НАТО рассорились из-за Ливии
Президент Франции Макрон заявил, что в Средиземном регионе стабильность для всех членов НАТО должна быть на первом месте.
ИнфоСМИ 13:28