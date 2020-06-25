Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин рассказал о противниках прямых выплат

Анонс телепередачи вышел в эфире телеканала "Россия 1". Владимир Путин также подтвердил, что были несогласные с такой мерой поддержки, как прямые выплаты.
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Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии

РБКвчера в 16:56

Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Газета.Ruвчера в 15:13

Путин рассказал о противниках прямых выплат в период пандемии

Известиявчера в 14:30

Путин рассказал о противниках прямых выплат россиянам во время пандемии

Московский Комсомолецвчера в 14:32

Путин сообщил о противниках прямых выплат для поддержки во время пандемии

Комсомольская правдавчера в 14:43

Владимир Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии

Вести.Ruвчера в 14:25

Путин заявил, что у прямых выплат в качестве поддержки во время пандемии были противники

ТАССвчера в 14:12
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Появился новый трейлер Cyberpunk 2077

РИА Новости вчера в 15:27
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
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Культура

Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 24 июня в 16:57
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Политика

Палата представителей приняла законопроект о реформе полиции в США

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о реформе полиции.
Lenta.ru 02:30
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Гаджеты

В основную ветку ядра Linux впервые добавили поддержку процессора из России

Поддержка российских процессоров впервые была добавлена в основную ветку ядра операционной системы Linux, сообщила 25 июня пресс-служба компании Baikal Electronics.
ИА Красная Весна вчера в 08:01
Происшествия

Бойцовый пес напал на ребенка в Набережных Челнах

Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на ребенка. Девочка получила значительные травмы лица.
Известия 02:36
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Общество

Суд в Москве, как ожидается, огласит приговор по делу «Седьмой студии»

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Общество

Алтайский спикер Александр Романенко ушел на самоизоляцию

Вслед за губернатором Виктором Томенко на дистанционный режим работы перешел и председатель Алтайского краевого законодательного Собрания Александр Романенко.
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Холанд не намерен покидать «Боруссию» в ближайшее время

Холанд перешел в стан «шмелей» в зимнее трансферное окно.
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Происшествия

В Москве теплоход с выпускниками столкнулся со стенкой набережной

Прогулочный теплоход с выпускниками 9 класса столкнулся по касательной с причальной стенкой набережной в Москве.
ТАСС вчера в 15:15
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Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Интернет

В «Google Фото» появилась карта с местами съемки

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Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов

Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
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Авто

Geely покорит D-сегмент самым габаритным кроссом HaoYue

Во вторник, 23 июня, концерн Geely в режиме онлайн презентовал общественности свой дебютный семиместный паркетник из D-сегмента под наименованием HaoYue.
Pnzdrive 23 июня в 10:06
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Политика

В Германии ответили на шантаж со стороны США по «Северному потоку — 2»

Опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты полагают, что угрозы Трампа носят не столько экономический, сколько политический характер, поскольку Вашингтон недоволен одобрением «Северного потока — 2» со стороны Берлина.
Вечерняя Москва 02:33
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов

Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
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Мощный взрыв прогремел в Тегеране

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Samsung выпустил изогнутый игровой монитор Odyssey G9

Компания Samsung анонсировала игровой монитор Samsung Odyssey G9 нового поколения.
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В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС вчера в 17:14
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Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
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Политика

Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
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Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

На фоне возросших экономических и геополитических угроз глобальные инвесторы будут более осторожными, учитывая, что многие рисковые активы находятся недалеко от докризисных уровней.
Российская газета 24 июня в 23:00
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
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Компания Microsoft показала новое меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft показала пользователям, как будет выглядеть новое меню «Пуск» в Windows 10. Разработчики его основательно переработали.
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