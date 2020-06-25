Политика
Российская газетаПутин рассказал о противниках прямых выплат
Анонс телепередачи вышел в эфире телеканала "Россия 1". Владимир Путин также подтвердил, что были несогласные с такой мерой поддержки, как прямые выплаты.
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Путин рассказал о противниках прямых выплат россиянам во время пандемии
Московский Комсомолецвчера в 14:32
Путин сообщил о противниках прямых выплат для поддержки во время пандемии
Комсомольская правдавчера в 14:43
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Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
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Палата представителей приняла законопроект о реформе полиции в США
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о реформе полиции.
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Прокуратура начала проверку по факту нападения собаки на ребенка. Девочка получила значительные травмы лица.
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Холанд не намерен покидать «Боруссию» в ближайшее время
Холанд перешел в стан «шмелей» в зимнее трансферное окно.
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Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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В Москве теплоход с выпускниками столкнулся со стенкой набережной
Прогулочный теплоход с выпускниками 9 класса столкнулся по касательной с причальной стенкой набережной в Москве.
ТАСС вчера в 15:15
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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В «Google Фото» появилась карта с местами съемки
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Pnzdrive 23 июня в 10:06
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Вечерняя Москва 02:33
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В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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«Известия»: права антипрививочников защитят с помощью штрафов
Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
ТАСС вчера в 19:16
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Мощный взрыв прогремел в Тегеране
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Компания Samsung анонсировала игровой монитор Samsung Odyssey G9 нового поколения.
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В ВОЗ заявили о новом всплеске коронавируса в Европе
Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев.
ТАСС вчера в 17:14
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Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
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Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
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Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
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Российская газета 24 июня в 23:00
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Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
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Компания Microsoft показала новое меню «Пуск» в Windows 10
Компания Microsoft показала пользователям, как будет выглядеть новое меню «Пуск» в Windows 10. Разработчики его основательно переработали.
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