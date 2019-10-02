Экономика
РИА НовостиПутин рассказал о работе России в сфере СПГ
Россия разрабатывает ресурсную базу Арктики с учетом спроса на сжиженный природный газ в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая в среду на "Российской энергетической неделе", он отметил, что РФ сейчас работает в такой перспективной нише, как производство сжиженного природного газа.
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ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» поставит металлоконструкции для обустройства Салмановского месторождения (ЯНАО)
ADVIS.ru01 октября в 03:59
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Бесспорным лидером является «народный» электромобиль Model 3. Его объём производства в третьем квартале текущего года составил 79 837 штук.
3DNews 00:33
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления
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Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» по делу о мошенничестве
Следствие установило, что в 2016-2017 гг. топ-менеджер авиаперевозчика в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией «Консорс» на четверть миллиарда рублей.
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Мать онкобольного из Кургана обвиняет врачей Тюмени в бездействии
Следственный комитет и Росздравнадзор организовали проверку жалобы матери онкологического больного из Кургана, которого выписали из больницы в Тюмени, по её словам, «умирать».
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Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»
Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.
РБК вчера в 19:59
Футбол
Назначен новый исполнительный директор «Спартака»
Новым исполнительным директором московского "Спартака" назначен Максим Власов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Газета.Ru вчера в 11:07
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В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС вчера в 11:18
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
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Авто
В РФ появился обновлённый седан Kia Cerato
Автоновости дня 01 октября в 06:12
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $58
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель.
Газета.Ru вчера в 12:03
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Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк
Сенсационное заявление о больной раком Анастасии Заворотнюк сделал ее директор Стас Христов.
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Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
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Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
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Конфликт между Емельяненко и Кокляевым произошел 2 октября в ресторанном комплексе в центре столицы на очной ставке, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов.
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Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
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Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
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Общество
Компаниям рекомендовали запретить дорогие подарки для сотрудников
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Зеленский подтвердил согласие с «формулой Штайнмайера»
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Взгляд.ру 01 октября в 12:12
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
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Интерфакс вчера в 10:30
Экономика
Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook
Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
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Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин
Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что расследование против компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, прекратили из-за США.
Политика Сегодня вчера в 21:06