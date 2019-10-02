Экономика
РИА НовостиПутин рассказал о работе России в сфере СПГ
Россия разрабатывает ресурсную базу Арктики с учетом спроса на сжиженный природный газ в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая в среду на "Российской энергетической неделе", он отметил, что РФ сейчас работает в такой перспективной нише, как производство сжиженного природного газа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ОАО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» поставит металлоконструкции для обустройства Салмановского месторождения (ЯНАО)
ADVIS.ru01 октября в 03:59
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
Происшествия
В Багдаде на фоне протестов введен комендантский час
Коммерсантъ вчера в 20:14
Футбол
Месси установил рекорд сезона по обводкам в матче с «Интером»
Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси, проведший против итальянского "Интера" в Лиге чемпионов первый полный матч после травмы, установил рекорд сезона по количеству успешных обводок.
ProstoProSport 02:50
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе
Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных транзакций.
Известия 03:26
Происшествия
СК предъявил обвинение командиру сгоревшего в «Шереметьево» SSJ100
Ведомости вчера в 10:08
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Происшествия
Подросток убил девочку в ходе ссоры в школе в Балашихе
В подмосковной Балашихе в ходе ссоры в школе подросток убил девочку из параллельного класса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:23
Культура
Пласидо Доминго уходит с поста директора оперы Лос-Анджелеса
Испанский тенор Пласидо Доминго подал в отставку с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса (Калифорния).
Профиль вчера в 16:11
Финансы
Фондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов.
ТАСС вчера в 18:16
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia 01 октября в 13:58
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда вчера в 12:42
Музыка
Казахстанский певец Димаш опубликовал новый клип на песню «Знай»
Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).
REGNUM вчера в 01:37
Происшествия
Страсбургский суд изучит преследование в интернете
Речь идет о гражданке России Валерии Володиной, которая годами получала в соцсетях и мессенджерах угрозы от своего бывшего гражданского партнера.
Коммерсантъ вчера в 19:25
Единоборства
Александр Емельяненко подрался с соперником до боя
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко подрался с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в московском кафе.
Lenta.ru 02:44
Культура
Умер известный чешский исполнитель Карел Готт
Ридус вчера в 05:54
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» арестовали в Москве
Басманный суд Москвы взял под стражу заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова.
News.ru вчера в 12:33
Культура
Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»
Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru вчера в 14:48
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Происшествия
В Уфе завели дело после смерти студента техникума на уроке физкультуры
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летнего студента техникума на уроке физкультуры в Уфе, сообщили в СУ СК по региону.
RT на русском 02:51
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Здоровье
Врачи-неонатологи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат
Скандал с массовым увольнением врачей разразился в пермской городской больнице №6 – там о готовности покинуть свои рабочие места заявили врачи-неонатологи.
Газета.Ru 03:56
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Политика
Митинги против «формулы Штайнмайера» стали более массовыми на Украине
Сторонники разных украинских партий вместе с националистами вышли на митинги против подписания "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
VSE42.RU вчера в 19:37
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Происшествия
В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Армия и оружие
СК и RT расскажут о преступлениях украинских силовиков в Донбассе
Следственный комитет России и издание RT создают совместный проект, который будет освещать преступления украинских военных против мирных жителей юго-востока страны.
Экономика сегодня 03:03