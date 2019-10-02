Экономика
РИА НовостиПутин рассказал о работе России в сфере СПГ
Россия разрабатывает ресурсную базу Арктики с учетом спроса на сжиженный природный газ в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая в среду на "Российской энергетической неделе", он отметил, что РФ сейчас работает в такой перспективной нише, как производство сжиженного природного газа.
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Путин заявил, что Россия к 2035 году планирует производить 140 млн тонн СПГ в год
Народные новости07:30
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Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
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Данные 20 млн россиян оказались в открытом доступе
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Взгляд.ру вчера в 12:05
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
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Политика
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подписание Киевом «формулы Штайнмайера», которое произошло во время встречи контактной группы по Донбассу в Минске.
ПолитРоссия 05:59
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
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Газета Кемерова 10:39
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Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Авто
Специалисты пояснили необходимость прогрева двигателя машины в холода
Автомобильные эксперты России дали четкий ответ на давно вызывавший дискуссию среди автомобилистов вопрос: нужно ли прогревать двигатель машины зимой.
РЕН ТВ 07:05
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Технологии
Российских операторов 5G переведут на отечественные серверы
Согласно «дорожной карте», в 2021 году сети 5G должны быть установлены, как минимум в 5 городах-миллионниках, а до 2024 года — в 10.
Live24 03:58
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Авто
Volvo рассекретил электрокросс Volvo XC40 с багажником под капотом
Плюс ко всему, авто приобрело дизайнерскую панель приборов с новым интерфейсом, который теперь станет принимать во всех будущих электрокарах от Volvo, новые салонные коврики, переделанные ниши для хранения вещей в дверях и под пассажирскими креслами, а также дополнительное небольшое багажное, расположенное под капотом.
Pnzdrive 08:04
Энергетика
«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»
Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Гаджеты
Кабель для взлома iPhone уже появился в продаже
Planet Today 09:12
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Общество
В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей
Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.
Rambler News Service вчера в 11:46
Политика
В Совфеде осудили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Говоря о вмешательстве во внутренние дела России, члены Совфеда имеют в виду призывы двух американских сенаторов к введению санкций против отдельных чиновников.
Газета.Ru 10:16
Экономика
Медведев: Задачи по продовольственной безопасности будут выполнены
Промежуточные результаты уборочной кампании говорят о том, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена полностью.
Российская газета 06:22
Политика
Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 14:11
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 06:32
Политика
Симоньян призвала дать четкое определение термину «военкор»
Симоньян обратилась к военкорам, присутствующим на Media Talk телеканала RT, попросив их рассказать об опыте взаимодействия с зарубежными коллегами "в поле".
РИА Новости 10:52
Футбол
РФС запретил «КамАЗу» проводить матчи на своем стадионе
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "КамАЗ" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов.
ТАСС 09:13
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4 в России
Российские дилерские центры Toyota начали прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартовало на заводе в Санкт-Петербурге 1 октября.
Автоновости дня вчера в 01:06
Гаджеты
В России стартовали продажи бюджетного телефона Nokia 2720
Бюджетный мобильный телефон Nokia 2720 появился на рынке. В России официально стартовали продажи данного кнопочного устройства.
Территория новостей 10:02
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18