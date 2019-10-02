Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о работе России в сфере СПГ

Россия разрабатывает ресурсную базу Арктики с учетом спроса на сжиженный природный газ в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая в среду на "Российской энергетической неделе", он отметил, что РФ сейчас работает в такой перспективной нише, как производство сжиженного природного газа.
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