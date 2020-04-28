Защитные костюмы для медиков, работающих на передовой с коронавирусной инфекций, распределяются буквально с колес, сообщил президент РФ Владимир Путин. Президент России Владимир Путин сообщил об оперативном распределении готовых комплектов защитных костюмов.

Путин рассказал о распределении защитных костюмов для медиков

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