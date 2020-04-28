Президент России Владимир Путин призвал оперативно обеспечивать медиков защитными средствами. Глава государства провел совещание с членами правительства и главами регионов, в ходе которого обсуждались вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции в России.

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 3,6K

Киберспорт Видео: прохождение задания, езда на мотоцикле и сражения в утёкшем геймплее Cyberpunk 2077 Утёкший геймплей представляет собой расширенную версию публичной 15-минутной демонстрации Cyberpunk 2077, которую CD Projekt RED провела в конце августа 2019 года.

Политика Трамп: США рассматривают варианты ответственности Китая за коронавирус США рассматривают разные варианты ответственности Китая за, как они считают, неспособность сдержать распространение коронавируса, речь идет о больших деньгах, заявил американский президент Дональд Трамп. 188

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая "Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе. 4

Здоровье Врачи нашли причину поражения легких у больных с коронавирусом О цепочке изменений, которые вызывает в теле больных коронавирусная инфекция, рассказал вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в интервью изданию «Аргументы и факты». 35

Общество Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". 253

Общество Власти Петербурга выделят 30 млн рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства города 30 млн рублей на выплаты медикам и их семьям в случаях заражения коронавирусом во время оказания помощи пациентам или смерти врача. 19

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,4K

Общество Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. 142

Здоровье Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников Медработники рассказали о текущей ситуации в медучреждении и о том, в каких условиях им приходится работать в разгар пандемии коронавируса. 92

Общество В Минтруде заявили, что зарплата на период нерабочих дней не должна снижаться По слова главы ведомства, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились, то и сумма зарплаты не должна снижаться.

Общество Названо число безработных в России Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24». 30

Общество В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники. 479

Общество Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным. 309

Общество Роскачество нашло в чипсах мышьяк и кадмий Роскачество провело исследование чипсов и обнаружило в них кадмий и мышьяк, а также канцерогенное вещество акриламид, образующееся в продукте при жарке. 231

Политика Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни. 1K