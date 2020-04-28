Коронавирус

ФАНФАНПутин призвал оперативно обеспечивать медиков защитными средствами

Президент России Владимир Путин призвал оперативно обеспечивать медиков защитными средствами. Глава государства провел совещание с членами правительства и главами регионов, в ходе которого обсуждались вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции в России.
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Путин призвал оперативно обеспечивать медиков защитными средствами

ФАН11:08

Путин признал, что в РФ не хватает защитных костюмов для медработников

Росбалт11:24

Путин рассказал о дефиците защитных средств для врачей

Piter.tv11:11

Путин отметил дефицит защитных средств и оборудования для борьбы с COVID-2019

Газета.Ru11:30

Путин: в РФ выпускается мало защитных костюмов для врачей

Будущее России. Национальные проекты10:54

Путин: в России не хватает защитных костюмов для врачей

REGNUM10:47

Путин: защитные костюмы для медиков распределяются буквально «с колес»

РИА Новости10:40
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Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
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Киберспорт

Видео: прохождение задания, езда на мотоцикле и сражения в утёкшем геймплее Cyberpunk 2077

Утёкший геймплей представляет собой расширенную версию публичной 15-минутной демонстрации Cyberpunk 2077, которую CD Projekt RED провела в конце августа 2019 года.
3DNews 04:36
Политика

Трамп: США рассматривают варианты ответственности Китая за коронавирус

США рассматривают разные варианты ответственности Китая за, как они считают, неспособность сдержать распространение коронавируса, речь идет о больших деньгах, заявил американский президент Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 18:48
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
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Здоровье

Врачи нашли причину поражения легких у больных с коронавирусом

О цепочке изменений, которые вызывает в теле больных коронавирусная инфекция, рассказал вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в интервью изданию «Аргументы и факты».
НовостиВолгограда.ру 05:06
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Кино

Серия романов Терри Пратчетта «Плоский мир» будет экранизирована

Фантастические романы из цикла Терри Пратчетта «Плоский мир» получат телевизионную адаптацию.
RT на русском 05:56
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
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Общество

Власти Петербурга выделят 30 млн рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства города 30 млн рублей на выплаты медикам и их семьям в случаях заражения коронавирусом во время оказания помощи пациентам или смерти врача.
ТАСС 10:51
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Общество

Власти Москвы приостановят организацию детского отдыха до конца июля

Московские власти приостанавливают организацию детского отдыха до 31 июля. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 13:52
1
Общество

Жителям Петербурга разрешили поехать на дачу на майские праздники

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно поехать на дачу на майские праздники.
RT на русском вчера в 09:40
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
1,4K
Общество

Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу

Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37
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Политика

Владимир Путин пообещал авиационный парад в День Победы и салют

В Москве в День Победы пройдет воздушная часть парада. Об этом сообщил президент Владимир Путин в своем видеообращении к россиянам.
Каспий.Инфо 12:46
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Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46
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Здоровье

Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников

Медработники рассказали о текущей ситуации в медучреждении и о том, в каких условиях им приходится работать в разгар пандемии коронавируса.
Kursk.com 06:34
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Общество

В Минтруде заявили, что зарплата на период нерабочих дней не должна снижаться

По слова главы ведомства, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились, то и сумма зарплаты не должна снижаться.
Mockva.ru 15:33
Общество

Названо число безработных в России

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24».
Lenta.ru 15:14
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Политика

Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Газета.Ru 06:16
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Общество

Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома

Sobytiya.news 14:01
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
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Кино

Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 15:29
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Общество

В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
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Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
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Общество

Роскачество нашло в чипсах мышьяк и кадмий

Роскачество провело исследование чипсов и обнаружило в них кадмий и мышьяк, а также канцерогенное вещество акриламид, образующееся в продукте при жарке.
РЕН ТВ 01:13
231
Общество

Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 09:58
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Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
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Киберспорт

Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2

28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
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