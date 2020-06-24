Общество
InkazanПутин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан
Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
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Энергетика
Urals подорожала в Европе до $45-46 за баррель
Российская нефть Urals с начала июня подорожала в Европе более чем на $7, до $45–46 за баррель.
Коммерсантъ 16:40
Шоу-бизнес
Павла Прилучного заметили в обществе Мирославы Карпович
Информацию о возможном романе пока не комментируют ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович.
МонаВиста 05:27
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ 17:55
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Футбол
Серхио Рамос: «Кажется, будто „Реал“ должен благодарить судей за лидерство. Я так не считаю»
Sports.ru 18:20
Происшествия
В Петербурге закрыли дело об угрозе массового заражения коронавирусом
В Следственном комитете Петербурга прекращено уголовное дело о преследовании 32-летнего Георгия Образцова.
Neva.Today 14:31
Происшествия
В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель
В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
Lenta.ru 06:30
Политика
Мадуро заявил, что готов провести референдум о своей отставке
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов в 2022 году провести референдум о досрочном прекращении своих полномочий, если сторонники этой идеи соберут достаточное число подписей.
ТАСС 19:01
Общество
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 15:54
Общество
Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев предположил, какую сумму назначит суд в качестве компенсации семье погибшего в ДТП с участием его подзащитного — актера Михаила Ефремова, пишет издание "StarHit".
РИА Новости 19:11
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Экономика
Надежды бюджета
Негативные последствия сказались и на России, подчеркнул Путин, сославшись на оценки, согласно которым ВВП РФ в апреле снизился на 12 процентов.
Сахалин.Инфо 19:29
Культура
Стала известна дата выхода пятого сезона сериала «Люцифер» на Netflix
Создатели сериала "Люцифер" на официальной странице заявили о том, что шестой сезон станет последним.
Discover24 06:00
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Политика
Путин оценил парад Победы в Москве
Президент Владимир Путин остался доволен проведенным на Красной площади парадом по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общественная служба новостей 05:04
Политика
Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы в Москве
Участие сербских военных в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы вызывает восхищение, как и сам парад.
БИЗНЕС Online 12:24
Путешествия
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы
Гостиницы и санатории откладывают возобновление работы Рекомендации Роспотребнадзора по массовому тестированию сотрудников, предоставлению дополнительных справок и закупке средств дезинфекции затруднили работу гостиниц и санаториев.
Коммерсантъ 18:14
Политика
Украинский депутат задумалась о стерилизации безработных граждан
Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что безработные украинцы рожают детей «низкого качества» и порассуждала о стерилизации нетрудоустроенных.
Известия 17:59
Общество
Путин подписал указ о разовой выплате семьям с детьми до 16 лет
Как сообщили в Минтруде, выплату получат почти 27 миллионов детей, на эти цели выделено почти 275 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 23:58
Здоровье
В России при выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств
Парламентарии отметили, что зачастую в стационаре пациентов лечат одними медикаментами, а при выписке назначают аналоги.
Цензуры.Нет вчера в 08:55
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Футбол
«Реал Мадрид» победил «Мальорку» в матче Ла Лиги
Газета.Ru 18:15
Политика
Дуда заявил, что планов переброски в Польшу ядерного оружия США нет
Дискуссия о переброске ядерного оружия США из Германии в Польшу развернулась в республике после заявления американского посла в республике Джорджетт Мосбахер.
ТАСС 18:00
Авто
Jaguar обновил электрический кроссовер I-Pace
Обновленный I-Pace получит от Jaguar встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт, что означает, что возможность использовать трехфазное зарядное устройство как в различных общественных точках зарядки, так и дома.
SpeedMe вчера в 02:50
Политика
США не намерены вводить мораторий на размещение РСМД в Европе
США не видят вариантов для введения моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены договором РСМД, заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.
РИА Новости 13:29
Технологии
Японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире
Японский суперкомпьютер Fugaku почти в три раза превосходит в скорости вычислений знаменитый аналог Summit, установленный в Национальной лаборатории США.
Актуальные Новости вчера в 04:48
Наука
Выявлять коронавирус по голосу учатся в Бразилии
ИнфоСМИ вчера в 14:34