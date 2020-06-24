Общество

InkazanInkazanПутин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан

Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
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Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки для россиян

BFM.ru13:08

Почему льготная ипотека может закончиться досрочно

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Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт

Интерфаксвчера в 12:09

Власти Самарской области отметили в регионе рост числа договоров по льготной ипотеке

ТАССвчера в 17:22

Эксперты: увеличение лимита по льготной ипотеке коснется 95% новостроек

РИА Новостивчера в 13:14

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки в 6,5%

Коммерсантъвчера в 10:39

Эксперты оценили предложение Путина по расширению льготной ипотеки

Известиявчера в 23:08
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru 13:44
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Единоборства

Конор МакГрегор ответил Абубакару Нурмагомедову

FightTime.ru 16:04
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Космос

Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе

Человечество не сможет жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения, сказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
РИА Новости 22:00
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Путешествия

Ростуризм: К 1 июля откроют популярные российские курорты

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в течение текущего летнего сезона ж / д и авиаперевозки России планируют открыть десять новых направлений для поездок внутри страны.
Версия.Инфо 22 июня в 10:28
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Культура

Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов

Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Кино

Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского появился в Сети

HotGeo 06:48
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Здоровье

В Саяногорске реконструируют медицинский центр

Сегодня глава Хакасии Валентин Коновалов посетил с рабочим визитом Саяногорск.
Хакасия 07:36
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы

Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 16:39
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Происшествия

В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток

Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС 21:20
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Политика

Посол России в Германии рассказал об обсуждении статьи Путина

Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
РИА Новости 08:20
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Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском 16:33
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Общество

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
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Политика

Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском 12:16
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Общество

Врач назвал самую опасную летнюю обувь

Специалист отмечает, что наибольшую опасность для ног летом с этой точки зрения представляют сланцы.
РИА Новости 20:14
Здоровье

В Хакасии выявлено 19 новых носителей коронавируса

Абакан, 23 июня 2020, 06:20 — REGNUM За сутки в Хакасии коронавирус выявили ещё у 19 человек, сообщили ИА REGNUM 23 июня в республиканском правительстве.
REGNUM 22 июня в 23:20
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Общество

США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа

"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
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Наука

Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита

Найденным объектом являются двадцать крупных шахт, датируемых неолитом, которые образуют кольцо.
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Интернет

Huawei обозначила три главных отличия интеллектуальных IP-сетей

В рамках Всемирного саммита аналитиков 2020 года компания Huawei обозначила три главных отличия интеллектуальных IP-сетей: сверхвысокая пропускная способность, интеллектуальное взаимодействие и автономное управление.
itWeek 22 июня в 06:29
Гаджеты

Зачем необходимо выключать Bluetooth на смартфоне

Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
Evo-rus.com 01:49
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Общество

Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

РБК 20:46
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Авто

Нововведения ждут российских водителей с 1 июля

С 1 июля изменяться правила выдачи медицинских справок.
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Игры

Вышла вторая часть фанатской игры Sonic 2020 на Unreal Engine

Вторая часть игрового фанатского проекта под названием Sonic 2020 о знаменитом еже Соннике уже появился в открытом доступе.
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На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
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Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
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Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена

Издание The Wrap сообщает, что студия Warner Bros. ведет переговоры с Майклом Китоном о возвращении к роли Бэтмена.
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Мощнейшим в мире признан японский суперкомпьютер Fugaku

Создателем суперкомпьютера являются не только ученые Института, но и электротехническая корпорация Fujitsu.
Evo-rus.com 15:26
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Как работают Яндекс.Новости?
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