Общество
InkazanПутин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан
Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
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Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт
Интерфаксвчера в 12:09
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Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Единоборства
Конор МакГрегор ответил Абубакару Нурмагомедову
FightTime.ru 16:04
Космос
Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
Человечество не сможет жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения, сказал РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
РИА Новости 22:00
Путешествия
Ростуризм: К 1 июля откроют популярные российские курорты
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в течение текущего летнего сезона ж / д и авиаперевозки России планируют открыть десять новых направлений для поездок внутри страны.
Версия.Инфо 22 июня в 10:28
Культура
Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов
Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Здоровье
В Саяногорске реконструируют медицинский центр
Сегодня глава Хакасии Валентин Коновалов посетил с рабочим визитом Саяногорск.
Хакасия 07:36
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 16:39
Происшествия
В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток
Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС 21:20
Политика
Посол России в Германии рассказал об обсуждении статьи Путина
Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
РИА Новости 08:20
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
RT на русском 16:33
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Политика
Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском 12:16
Общество
Врач назвал самую опасную летнюю обувь
Специалист отмечает, что наибольшую опасность для ног летом с этой точки зрения представляют сланцы.
РИА Новости 20:14
Здоровье
В Хакасии выявлено 19 новых носителей коронавируса
Абакан, 23 июня 2020, 06:20 — REGNUM За сутки в Хакасии коронавирус выявили ещё у 19 человек, сообщили ИА REGNUM 23 июня в республиканском правительстве.
REGNUM 22 июня в 23:20
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31
Наука
Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита
Найденным объектом являются двадцать крупных шахт, датируемых неолитом, которые образуют кольцо.
Evo-rus.com 08:44
Интернет
Huawei обозначила три главных отличия интеллектуальных IP-сетей
В рамках Всемирного саммита аналитиков 2020 года компания Huawei обозначила три главных отличия интеллектуальных IP-сетей: сверхвысокая пропускная способность, интеллектуальное взаимодействие и автономное управление.
itWeek 22 июня в 06:29
Гаджеты
Зачем необходимо выключать Bluetooth на смартфоне
Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
Evo-rus.com 01:49
Авто
Нововведения ждут российских водителей с 1 июля
С 1 июля изменяться правила выдачи медицинских справок.
32CARS.ru 21 июня в 23:49
Игры
Вышла вторая часть фанатской игры Sonic 2020 на Unreal Engine
Вторая часть игрового фанатского проекта под названием Sonic 2020 о знаменитом еже Соннике уже появился в открытом доступе.
Актуальные Новости 12:02
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru 09:42
Кино
Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена
Издание The Wrap сообщает, что студия Warner Bros. ведет переговоры с Майклом Китоном о возвращении к роли Бэтмена.
Культуромания вчера в 06:23
Технологии
Мощнейшим в мире признан японский суперкомпьютер Fugaku
Создателем суперкомпьютера являются не только ученые Института, но и электротехническая корпорация Fujitsu.
Evo-rus.com 15:26