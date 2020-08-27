Путин рассказал о регистрации российской вакцины от коронавируса
Смотрите также
В результате нападения на автобус под Харьковом есть погибшие
Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон
На площади Независимости в Минске начались задержания протестующих
Польша призвала Россию не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии
СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена
Сын Кости Цзю досрочно победил Джеффа Хорна
Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга
В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Оскар Кучера покинул программу Кудрявцевой на НТВ
Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России
Кристина Асмус кардинально сменила имидж после развода
Дима Билан попал в больницу с воспалением легких
Модернизированный танк Т-14 «Армата» получит новую пушку
ГП России запросила у Германии сведения об исследовании Навального
Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Путин рассказал о здоровье дочери после вакцинации от коронавируса
Путин выразил надежду на избежание второй волны коронавируса в России
Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот
Путин пообещал появление еще одной вакцины от коронавируса в сентябре
Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Минобороны РФ обвинило в инциденте с патрулем в Сирии Пентагон
В результате нападения на автобус под Харьковом есть погибшие
На площади Независимости в Минске начались задержания протестующих
Путин за рулем автомобиля проехал по трассе «Таврида» в Крыму
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Футболист «Зенита» Дриусси выбыл из-за травмы на полтора месяца
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот
Дима Билан попал в больницу с воспалением легких
Месси предложил Неймару перейти в «Манчестер Сити»
Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами России. Об этом в интервью на телеканале «Россия 24» заявил российский лидер Владимир Путин.В источнике
На животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо.
Подробнее о событии