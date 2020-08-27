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RT на русском
RT на русском

Путин рассказал о регистрации российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами России. Об этом в интервью на телеканале «Россия 24» заявил российский лидер Владимир Путин.В источнике
Владимир Путин
На животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо.
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Говорит Москва

Владимир Путин назвал безвредной российскую вакцину от коронавируса

Говорит Москва07:45
Российская газета

Президент ответил критикам вакцины от коронавируса

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Путин ответил на критику в адрес российской вакцины от коронавируса

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Путин рассказал о регистрации российской вакцины от коронавируса

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Путин рассказал о регистрации вакцины от коронавируса

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Путин заявил о строгом соответствии законам испытаний вакцины от COVID-19

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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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МедиаКорСеть12:39
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Volkswagen запустила производство нового электрокроссовера ID.4

В 15-минутном ролике немецкий концерн демонстрирует первый выпущенный экземпляр серийного Volkswagen ID.4. Это событие произошло на собственном немецком заводе в Цвикау: там, где также выпускается электрическая модель ID.3. В видеоролике новый генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер особо выделяет этот памятный момент.
SpeedMe03:42
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