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RT на русском
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Путин рассказал о регистрации российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами России. Об этом в интервью на телеканале «Россия 24» заявил российский лидер Владимир Путин.В источнике
Владимир Путин
На животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как у моей дочери появились, и она безвредна. Слава богу, и дочка моя чувствует себя хорошо.
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Говорит Москва

Владимир Путин назвал безвредной российскую вакцину от коронавируса

Говорит Москвавчера в 07:45
Москва 24

Российская вакцина от коронавируса безвредна – Путин

Москва 24вчера в 07:24
Российская газета

Президент ответил критикам вакцины от коронавируса

Российская газетавчера в 08:02
RT на русском

Путин рассказал о регистрации российской вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 07:13
Известия

Путин рассказал о регистрации вакцины от коронавируса

Известиявчера в 07:09
РИА Новости

Путин заявил о строгом соответствии законам испытаний вакцины от COVID-19

РИА Новостивчера в 07:07
REGNUM

Путин ответил на критику в адрес российской вакцины от коронавируса

REGNUMвчера в 07:20

Китайские военные выдворили эсминец США из территориальных вод КНР

Как сообщает газета Global Times, представитель Народно-освободительной армии Китая, полковник Ли Хуаминь сообщил о выдворении американского ракетного эсминца Mustin из территориальных код КНР.
Китайские военные выдворили эсминец США из территориальных вод КНР
Московский Комсомолец19:02
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Игнашевич продолжит тренировать «Торпедо» до конца нынешнего сезона

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев во время ведиоконференции с болельщиками клуба рассказал о том, что главный тренер Сергей Игнашевич продолжит работу с командой до завершения нынешнего сезона.
Советский спортвчера в 13:22

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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«Манчестер Сити» предложил за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансфер аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить каталонскому клубу также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Известия17:50

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК17:00
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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Футболисты «Барселоны» знали о решении Месси покинуть клуб

Журналист Хорди Бланко посредством своего «Твиттера» заявил, что для футболистов «Барселоны» не стало неожиданностью решение аргентинского нападающего Лионеля Месси покинуть команду.
Евро-футбол.ру26 августа в 01:29
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