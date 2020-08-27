Путин рассказал о регистрации российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами России. Об этом в интервью на телеканале «Россия 24» заявил российский лидер Владимир Путин.