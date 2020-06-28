Коронавирус
ИзвестияПутин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
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Президент России рассказал, что сдает тесты на коронавирус регулярно – раз в 3-4 дня.Вести.Ru06:12
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ToDay News Ufa 08:12
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Вестник Кавказа 25 июня в 23:24
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Forbes: США утешили Украину бесполезными санкциями против «Севпотока — 2»
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Газета.Ru 11:26
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Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.
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По данным на 28 июня, в Братске зарегистрировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС
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