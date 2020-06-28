Коронавирус
ИзвестияПутин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
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Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Шнуров написал стих об избиении Собчак в монастыре
Музыкант Сергей Шнуров написал юмористический стих о нападении на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре.
Газета.Ru 11:21
Футбол
Черчесов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» назвал первого голкипера национальной команды после вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который завершил карьеру в сборной.
Metaratings 13:42
Футбол
«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии
"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 15:32
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк лишилась части волос после неудачного похода в салон
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк пожаловалась на неприятный инцидент, который произошел с ней в одном из люксовых салонов красоты в Москве.
ФАН 12:40
Политика
Дуда не смог победить в первом туре выборов президента Польши
Второй тур выборов президента состоится 12 июля. 28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов, в нем участвовали 11 кандидатов.
Известия 15:10
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании малолетней дочери оправдали в Татарстане
РЕН ТВ 26 июня в 11:32
Происшествия
Пропавшую под Тулой школьницу нашли погибшей
"Примерно в 21 час 40 минут 28 июня в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района Тульской области обнаружено тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад", - говорится в сообщении.
ТАСС 15:38
Авто
На продажу выставили редчайшую Волгу за 1,5 млн рублей
На портале Auto.ru выставлена на продажу очень редкая модификация «Волги» - ГАЗ-3111.
Тарантас Ньюс вчера в 12:11
Здоровье
109 заражений коронавирусом за сутки выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 28 июня за последние сутки в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией еще у 109 человек.
Kursk.com 04:18
Общество
Starbucks приостановит размещение рекламы во всех социальных сетях
Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного Facebook.
РИА Новости 13:53
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Технологии
Приложение Android Auto загрузили более 500 млн пользователей
Цифровая платформа Google Play зафиксировала очередное достижение: с нее было скачано приложение Android Auto более полумиллиарда раз.
Goroday.ru 16:02
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Политика
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
Политика
Путин назвал пандемию коронавируса испытанием для человечества
Пандемия коронавируса стала испытанием, посланным людям, которые считают себя властителями мира.
Народные новости 06:47
Общество
На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову
Lenta.ru 26 июня в 12:13
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
Аргументы и Факты 01:00
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей 11:56
Общество
В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам
В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Политика
Отменившим поездки в Россию иностранцам бесплатно переоформят визы
Россия бесплатно повторно оформит визы иностранцам, отменившим поездки в страну из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 15:19
Общество
Немецкий «колбасный король» оказался в центре скандала
Немецкий миллиардер Клеменс Тоннис (Clemens Toennies), которого в Германии называют «колбасным королем», оказался в центре скандала из-за мощной вспышки коронавируса на одном из его мясоперерабатывающих заводов.
Lenta.ru вчера в 06:59
Происшествия
В Брянске погибла трехлетняя девочка
Российская газета 13:11