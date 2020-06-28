Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус

Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
Читать в источнике
Комментировать528

Подробнее о событии

Путин рассказал, что регулярно сдает тесты на коронавирус

ТАСС06:43

Все тесты Путина на коронавирус оказались отрицательными

Газета.Ru06:38

Путин сообщил, что сдает тест на коронавирус раз в три дня

Коммерсантъ06:20

Президент России сообщил о сдаче тестов на COVID-19 раз в три дня

Интерфакс06:25

Путин раскрыл результаты своих тестов на коронавирус

РИА Новости06:20

Путин рассказал, как часто сдаёт тесты на коронавирус

RT на русском06:31

Россияне ежедневно делают 300 тысяч тестов на коронавирус

Вести.Ru06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 11:29
2
Шоу-бизнес

Шнуров написал стих об избиении Собчак в монастыре

Музыкант Сергей Шнуров написал юмористический стих о нападении на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре.
Газета.Ru 11:21
33
Футбол

Черчесов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» назвал первого голкипера национальной команды после вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который завершил карьеру в сборной.
Metaratings 13:42
Футбол

«Манчестер Сити» стал последним полуфиналистом Кубка Англии

"Манчестер Сити" в гостях обыграл "Ньюкасл" и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
РИА Новости 15:32
Происшествия

В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
131
Шоу-бизнес

Анна Заворотнюк лишилась части волос после неудачного похода в салон

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк пожаловалась на неприятный инцидент, который произошел с ней в одном из люксовых салонов красоты в Москве.
ФАН 12:40
2
Политика

Дуда не смог победить в первом туре выборов президента Польши

Второй тур выборов президента состоится 12 июля. 28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов, в нем участвовали 11 кандидатов.
Известия 15:10
34
Происшествия

На территории Вологодской области зафиксировали смерч

Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
9
Происшествия

Обвиняемого в изнасиловании малолетней дочери оправдали в Татарстане

РЕН ТВ 26 июня в 11:32
228
Происшествия

Пропавшую под Тулой школьницу нашли погибшей

"Примерно в 21 час 40 минут 28 июня в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района Тульской области обнаружено тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад", - говорится в сообщении.
ТАСС 15:38
12
Авто

На продажу выставили редчайшую Волгу за 1,5 млн рублей

На портале Auto.ru выставлена на продажу очень редкая модификация «Волги» - ГАЗ-3111.
Тарантас Ньюс вчера в 12:11
11
Здоровье

109 заражений коронавирусом за сутки выявили в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 28 июня за последние сутки в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией еще у 109 человек.
Kursk.com 04:18
1,3K
Общество

Starbucks приостановит размещение рекламы во всех социальных сетях

Одна из крупнейших в мире сетей кофеен Starbucks приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях на фоне бойкота, объявленного Facebook.
РИА Новости 13:53
1
Игры

Tencent Games представила демоверсию новой игры SYN для консолей и ПК

News.ru 11:31
5
Общество

Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
627
Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына

На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
42
Технологии

Приложение Android Auto загрузили более 500 млн пользователей

Цифровая платформа Google Play зафиксировала очередное достижение: с нее было скачано приложение Android Auto более полумиллиарда раз.
Goroday.ru 16:02
5
Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
1,8K
Происшествия

Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки

REGNUM вчера в 10:03
611
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
540
Политика

Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
290
Политика

Путин назвал пандемию коронавируса испытанием для человечества

Пандемия коронавируса стала испытанием, посланным людям, которые считают себя властителями мира.
Народные новости 06:47
40
Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ru 26 июня в 12:13
394
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка

Аргументы и Факты 01:00
10
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей 11:56
4
Общество

В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам

В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
20
Политика

Отменившим поездки в Россию иностранцам бесплатно переоформят визы

Россия бесплатно повторно оформит визы иностранцам, отменившим поездки в страну из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 15:19
2
Общество

Немецкий «колбасный король» оказался в центре скандала

Немецкий миллиардер Клеменс Тоннис (Clemens Toennies), которого в Германии называют «колбасным королем», оказался в центре скандала из-за мощной вспышки коронавируса на одном из его мясоперерабатывающих заводов.
Lenta.ru вчера в 06:59
1
Происшествия

В Брянске погибла трехлетняя девочка

Российская газета 13:11
31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное