Коронавирус
ИзвестияПутин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
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Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости вчера в 14:26
Автоспорт
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» и фактически создатель самой престижной гоночной серии мира в ее нынешнем виде Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме, обрушившиеся на него после того, как он заявил, что «многие черные — большие расисты, чем белые».
Коммерсантъ 09:52
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru 08:48
Политика
Путин заявил о минимальных потерях России в борьбе с коронавирусом
Глава государства напомнил, что в 90-е годы в Россию присылали гуманитарную помощь в связи с природными катастрофами, как одной из самых бедных стран в мире.
Слово и Дело 04:42
Политика
Отменившим поездки в Россию иностранцам бесплатно переоформят визы
Россия бесплатно повторно оформит визы иностранцам, отменившим поездки в страну из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 15:19
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 26 июня в 09:09
Общество
В Нидерландах опровергли данные о приходе в Европу радиации из России
Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) в Нидерландах опроверг сообщения в СМИ, где говорится, что источником повышения радиационного фона в Северной Европе стала Россия.
РБК 14:53
Общество
Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 16:21
Происшествия
Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов в Коммунарке
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о том, что недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших.
РИА Новости 16:54
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Космос
У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла
Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor 26 июня в 09:22
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Кино
Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре
iReactor вчера в 05:29
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Автоспорт
Гран При Австрии: Ставки букмекеров
Ставки букмекеров: Победа в Гран При Австрии Хэмилтон, Ферстаппен 3.00 Леклер 6.00 Боттас 7.00 Феттель 7.50 Элбон 26.00 Перес 51.00 Стролл 101.00 Сайнс 176.00 Норрис 251.00 Квят, Гасли, Риккардо, Райкконен, Окон 501.00 Грожан, Магнуссен, Джовинацци 1001.00 Расселл, Латифи 2001.00 Однако Льюис Хэмилтон – главный фаворит на победу в чемпионате.
F1news.ru 17:05
Футбол
Овчинников на пресс-конференции ЦСКА процитировал Семина
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников на пресс-конференции по окончании столичного дерби против "Динамо" процитировал экс-наставника "Локомотива" Юрия Семина.
Газета.Ru 00:53
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Музыка
Группа Bring me the horizon представила ужасающий клип «Parasite Eve»
Участники британской рок-группы Bring me the horizon опубликовали на YouTube ужасающий клип на трек "Parasite Eve".
РИА Новости 17:46
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
Происшествия
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Здоровье
Врач рассказала о связи между шашлыком и развитием рака
Как отметила врач, при более частом употреблении шашлык может стать опасным для здоровья.
РИА Новости 16:37
Авто
Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге
Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
Экономика сегодня 05:38
Футбол
«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в 28-м туре Серии А
RT на русском 17:46
Армия и оружие
Напряженность на индо-китайской границе сохраняется
Напряженность в Гималайском пограничном районе Индо-Китайской границы сохраняется, 26 июня сообщает пресс-служба МИД Индии. «обе стороны остаются развернутыми в большом количестве в регионе, в то время как военные и дипломатические контакты продолжаются», — сообщает МИД Индии.
ИА Красная Весна вчера в 07:16
Кино
Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077 в 2022 году
Экономика сегодня 05:17
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей 11:56
Общество
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
Бернатович обратился к экс-начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, заявившему, что сделанные фото НЛО — лучшие их тех, что он видел за последние 40 лет.
Lenta.ru 14:18
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Evo-rus.com вчера в 10:39