Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.

Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус

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