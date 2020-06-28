Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус

Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
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с чего всё началось

Президент сдает тесты на коронавирус раз в 3-4 дня

Президент России рассказал, что сдает тесты на коронавирус регулярно – раз в 3-4 дня.
Вести.Ru06:12

Подробнее о событии

Путин рассказал, что регулярно сдает тесты на коронавирус

ТАСС06:43

Все тесты Путина на коронавирус оказались отрицательными

Газета.Ru06:38

Путин рассказал, как часто сдаёт тесты на коронавирус

RT на русском06:31

Президент России сообщил о сдаче тестов на COVID-19 раз в три дня

Интерфакс06:25

Путин раскрыл результаты своих тестов на коронавирус

РИА Новости06:20

Путин сообщил, что сдает тест на коронавирус раз в три дня

Коммерсантъ06:20

Россияне ежедневно делают 300 тысяч тестов на коронавирус

Вести.Ru06:17
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Турции

RT на русском 14:35
Общество

В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой

В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь".
Московский Комсомолец вчера в 10:02
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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»

Газета.Ru 06:14
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Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
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Общество

Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
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Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
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Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
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Политика

Львовский журналист признался в ненависти к Украине

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Политика

Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский «забыл» о двух регионах при обращении к украинцам по случаю Дня Конституции.
Lenta.ru 13:14
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Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ России в декабре 2020 года

Атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» передадут на вооружение Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года.
Kazanfirst.ru 07:12
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Общество

Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM вчера в 15:30
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Политика

Явка на президентских выборах в Польше к вечеру составила почти 48%

Эхо Москвы 13:11
Политика

Болтон оценил реакцию Трампа на сообщение об убийствах военных США

Накануне в газете The New York Times был опубликован материал, в котором утверждается, что Россия тайно предлагала сторонникам движения «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждения за убийство американских военных в Афганистане.
Известия 11:55
2
Общество

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне

Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей 07:09
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Общество

Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
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Здоровье

Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение

Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor 04:54
35
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 80%

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80%, свой голос отдали более 938,2 тыс. человек.
Известия 12:59
80
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
1,5K
Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
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Футбол

Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»

Стало известно, кто будет назначен главным арбитром матча 25-го тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».
RT на русском 14:36
Происшествия

МЧС не обнаружило признаков ЧП в НИИ космических исследований в Москве

ТАСС 14:18
3
Футбол

Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов»

RT на русском 10:25
1
Общество

Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать при коронавирусе.
Lenta.ru 14:02
50
Общество

В Польше сфотографировали НЛО в высоком качестве

Московский Комсомолец 13:02
Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
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Общество

Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки

РИА Новости 03:00
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Экономика

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 04:10
20
Футбол

Дубль Цыганкова не спас киевское «Динамо» от поражения «Десне»

В составе проигравших дублем отметился Виктор Цыганков (4-я и 86 минуты), у победителей отличились Егор Картушов (12) и Андрей Гитченко (90+2), еще один мяч в собственные ворота срезал нападающий киевлян Ибрагим Каргбо (26).
Советский спорт 14:21
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