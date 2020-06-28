Коронавирус
ИзвестияПутин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
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Президент России рассказал, что сдает тесты на коронавирус регулярно – раз в 3-4 дня.Вести.Ru06:12
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Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
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Болтон оценил реакцию Трампа на сообщение об убийствах военных США
Накануне в газете The New York Times был опубликован материал, в котором утверждается, что Россия тайно предлагала сторонникам движения «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждения за убийство американских военных в Афганистане.
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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
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Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
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Стало известно, кто будет назначен главным арбитром матча 25-го тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».
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В составе проигравших дублем отметился Виктор Цыганков (4-я и 86 минуты), у победителей отличились Егор Картушов (12) и Андрей Гитченко (90+2), еще один мяч в собственные ворота срезал нападающий киевлян Ибрагим Каргбо (26).
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