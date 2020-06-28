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Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус

Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.В источнике
С чего всё началось

Президент сдает тесты на коронавирус раз в 3-4 дня

Президент России рассказал, что сдает тесты на коронавирус регулярно – раз в 3-4 дня.
Вести.Ru06:12
Подробнее о событии

Путин рассказал, что регулярно сдает тесты на коронавирус

ТАСС06:43

Все тесты Путина на коронавирус оказались отрицательными

Газета.Ru06:38

Путин сообщил, что сдает тест на коронавирус раз в три дня

Коммерсантъ06:20

Президент России сообщил о сдаче тестов на COVID-19 раз в три дня

Интерфакс06:25

Путин раскрыл результаты своих тестов на коронавирус

РИА Новости06:20

Путин рассказал, как часто сдаёт тесты на коронавирус

RT на русском06:31

Россияне ежедневно делают 300 тысяч тестов на коронавирус

Вести.Ru06:17
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