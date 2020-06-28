Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
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Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.В источнике
С чего всё началось
Президент сдает тесты на коронавирус раз в 3-4 дня
Президент России рассказал, что сдает тесты на коронавирус регулярно – раз в 3-4 дня.
Вести.Ru06:12
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