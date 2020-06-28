Коронавирус
ИзвестияПутин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
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Космос
Впервые в истории науки астрономы увидели столкновение двух черных дыр
Медиа-Центр 35media.ru 11:36
Общество
Минтруд не поддержал идею о выплатах на детей старше 16 лет
Идея о распространении единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей старше 16 лет не была поддержана Минтрудом РФ.
Экономика сегодня 26 июня в 20:13
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
Шоу-бизнес
Сколько стоят хиты Егора Крида, Димы Билана и Макса Барских
Пока концерты и гастроли у звезд на паузе, есть время пополнить свой репертуар новыми песнями. Чем многие артисты и занимаются.
StarHit.ru вчера в 19:40
Космос
В РФ разработают новую всепогодную спутниковую систему наблюдения
Специалисты группы компаний РТИ и госкорпорации «Роскосмос» накануне рассмотрели вопросы технического облика российской геосинхронной космической системы радиолокационного наблюдения «Геосар», которую планируется создать.
Моя Москва.онлайн 25 июня в 23:38
Общество
На Аляске требуют перенести памятник главе русских поселений Баранову
Газета.Ru вчера в 05:37
Здоровье
41 новый случай коронавируса зарегистрирован в Амурской области
28 июня в Амурской области подтвержден 41 новый случай коронавируса: 22 - в Благовещенске, шесть - в Райчихинске, четыре - в Свободном, три - в Тамбовском районе, по два - в Тынде и Октябрьском районе, по одному - в Благовещенском и Свободненском районах.
Телепорт 02:40
Общество
Названы три законных способа в два раза уменьшить коммунальные платежи
Как отметил эксперт, счетчик на воду в частном доме поможет уменьшить платежи в два раза, причем даже в летнее время года, когда идет максимальный расход воды для технических и бытовых нужд.
Южный Федеральный 00:15
Музыка
Blackpink опережают BTS по просмотрам нового клипа и количеству лайков
Пока Blackpink опережают даже по количеству лайков. У девочек 900 000, у мальчиков только 600 000.
Popcake 26 июня в 06:17
Политика
Лукашенко объяснил причину напряженности между США и Китаем
Между США и Китаем идет борьба за мировое господство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 июня на встрече с представителями Минской области.
ИА Красная Весна 17:40
Экономика
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 04:10
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Егора Крида «сынком» и подарил ему часы с бриллиантами
В четверг, 25 июня, продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео в своем аккаунте в Instagram и поздравил певца Егора Крида с днем рождения словами: «С Днюхой, сынок!»
RuNews24.ru 13:33
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Экономика
Минфин сократит финансирование нацпроектов
В следующие два года национальные проекты получат на 140 млрд рублей меньше, чем это планировалось изначально, пишет газета "Известия" со ссылкой на предварительные проектировки материалов Минфина.
Газета.Ru 15:14
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
Изначально студия хотела презентовать видеоигру на конференции, но через некоторое время авторам проекта пришлось разделить релиз на несколько эпизодов.
Evo-rus.com 05:39
Биатлон
Васильев выступит против всех на выборах президента СБР
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, являющийся президентом Федерации биатлона Санкт-Петербурга, раскритиковал Владимира Драчева и Виктора Майгурова.
ProstoProSport 16:17
Общество
Банки запустят новые продукты с оформлением через Госуслуги
Кредитные организации планируют расширять список продуктов, заявки на которые можно подать с помощью данных с портала Госуслуг.
Известия 18:39
Общество
На Сахалине выписаны еще 43 человека, победившие коронавирус
Итого на 26 июня в Сахалинской области 712 случаев заболевания, 220 человек выписаны с выздоровлением, 492 проходят лечение.
РИА Сахалин-Курилы 26 июня в 02:44
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании малолетней дочери оправдали в Татарстане
РЕН ТВ 26 июня в 11:32
Авто
Ford представил пикап F-150 нового поколения
Компания Ford представила пикап F-150 нового поколения, который впервые в своей истории получил модификацию с гибридной силовой установкой.
AutoNews 26 июня в 11:35
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК 11:38
Здоровье
Еще один человек умер в Хабаровском крае от коронавируса
За сутки выявлено 75 новых случаев COVID-19, выздоровели 8 человек.
Хабаровские вести 26 июня в 07:10
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
Шоу-бизнес
49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку
Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ 11:06
Космос
Обсерваторию «Спектр-УФ» планируется вывести в космос в 2025 году
Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», которой предстоит заняться исследованием Вселенной в ультрафиолетовом и видимом диапазонах электромагнитного спектра, намечен на 2025 год.
3DNews 01:23
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
Интернет
Microsoft выпустила утилиту для восстановления данных
Новинка использует интерфейс командной строки для восстановления графических, текстовых, видео, звуковых и архивных файлов.
Игромания.ру 03:59
Экономика
20 тысяч на каждого: вводится новое пособие от государства
Согласно тексту документа, пособие в размере десяти тысяч рублей единовременно в июле смогут получить все семьи, в которых воспитываются дети от 0 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 26 июня в 15:30
Политика
Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости 14:38