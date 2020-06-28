Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.

Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус

Шоу-бизнес Сколько стоят хиты Егора Крида, Димы Билана и Макса Барских Пока концерты и гастроли у звезд на паузе, есть время пополнить свой репертуар новыми песнями. Чем многие артисты и занимаются.

Космос В РФ разработают новую всепогодную спутниковую систему наблюдения Специалисты группы компаний РТИ и госкорпорации «Роскосмос» накануне рассмотрели вопросы технического облика российской геосинхронной космической системы радиолокационного наблюдения «Геосар», которую планируется создать. 4

Здоровье 41 новый случай коронавируса зарегистрирован в Амурской области 28 июня в Амурской области подтвержден 41 новый случай коронавируса: 22 - в Благовещенске, шесть - в Райчихинске, четыре - в Свободном, три - в Тамбовском районе, по два - в Тынде и Октябрьском районе, по одному - в Благовещенском и Свободненском районах. 102

Общество Названы три законных способа в два раза уменьшить коммунальные платежи Как отметил эксперт, счетчик на воду в частном доме поможет уменьшить платежи в два раза, причем даже в летнее время года, когда идет максимальный расход воды для технических и бытовых нужд. 39

Политика Лукашенко объяснил причину напряженности между США и Китаем Между США и Китаем идет борьба за мировое господство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 июня на встрече с представителями Минской области.

Экономика Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса. 27

Экономика Минфин сократит финансирование нацпроектов В следующие два года национальные проекты получат на 140 млрд рублей меньше, чем это планировалось изначально, пишет газета "Известия" со ссылкой на предварительные проектировки материалов Минфина. 1

Игры Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077 Изначально студия хотела презентовать видеоигру на конференции, но через некоторое время авторам проекта пришлось разделить релиз на несколько эпизодов. 71

Биатлон Васильев выступит против всех на выборах президента СБР Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, являющийся президентом Федерации биатлона Санкт-Петербурга, раскритиковал Владимира Драчева и Виктора Майгурова.

Общество Банки запустят новые продукты с оформлением через Госуслуги Кредитные организации планируют расширять список продуктов, заявки на которые можно подать с помощью данных с портала Госуслуг.

Авто Ford представил пикап F-150 нового поколения Компания Ford представила пикап F-150 нового поколения, который впервые в своей истории получил модификацию с гибридной силовой установкой. 56

Политика Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. 6

Шоу-бизнес 49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере. 7