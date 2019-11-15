Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину. По словам президента, ситуацию может обострить поданный в ноябре иск «Нафтогаза» против «Газпрома».

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

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