Политика

ВедомостиВедомостиПутин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину. По словам президента, ситуацию может обострить поданный в ноябре иск «Нафтогаза» против «Газпрома».
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