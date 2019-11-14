Политика
ВедомостиПутин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину. По словам президента, ситуацию может обострить поданный в ноябре иск «Нафтогаза» против «Газпрома».
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Игры
Разработчики отменили выход демоверсии Star Wars Jedi: Fallen Order
Представители Electronic Arts заявили, что все пользователи, ожидающие демоверсию в Origin Access или EA Access, в качестве компенсации получат скидку на покупку игры в размере десяти процентов от полной стоимости.
Goroday.ru 12 ноября в 11:29
Шоу-бизнес
«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот
Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.
Утро.ru 15:01
Политика
Путин назвал незаконным присутствие США в Сирии
Россия не считает легитимным присутствие американских военных в Сирии, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Известия 16:42
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями.
Lenta.ru 13:36
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru 14:38
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
В Великобритании, напротив, Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.
Интерфакс вчера в 02:39
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания вчера в 03:12
Культура
Авторы Life is Strange представили игру про близнецов
Студия Dontnod Entertainment анонсировала игру в жанре интерактивного кино Tell Me Why о братьях-близнецах, которые «с помощью своей связи разгадывают тайны беспокойного детства».
CyberSport.ru 16:12
Происшествия
На Украине произошёл пожар на военном складе
RT на русском 12:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Популярная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о рецепте напитка для похудения.
Актуальные Новости 02:37
Общество
Кому из знаков Зодиака 15 ноября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
15 ноября Овнам придется рьяно отстаивать свою точку зрения, так как в противном случае их может ожидать провал в профессиональной сфере.
SM News 06:55
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM вчера в 07:17
Общество
Семья Петрова решила продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Limited, контролируемая семьей основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, изучает возможность его продажи.
Газета.Ru 13:23
Футбол
Агент из России создал приложение, которое может облегчить процесс трансферов
Агент Олег Ерёмин рассказал о создании приложения, которое может упростить процесс трансферов.
Чемпионат вчера в 16:30
Происшествия
Перед самоубийством студент из Благовещенска был ранен полицейским
Власти не задумываются о причинах трагедий — эксперт РВС Напомним, 14 ноября в Благовещенске студент колледжа расстрелял одногруппников из охотничьего ружья ИЖ-81, после чего совершил самоубийство.
Красная весна 11:31
Экономика
С россиян захотели собрать побольше налогов и штрафов
Министерство финансов России предложило поправки к закону о федеральном бюджете, которые предполагают второе за год повышение планов по НДС, налогу на прибыль и штрафов в отношении юридических лиц.
Lenta.ru 09:51
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили закупку Турцией российских С-400
Что касается покупки российских С-400, президент Турции заявил, что верит в возможность договориться, сообщает РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 21:14
Музыка
Бузова пообещала выступить на Евровидении
Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Известия 18:10
Авто
Стартовали российские продажи обновленного Subaru Forester
Компания Subaru объявила о старте приема заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года в российских дилерских центрах.
Новые автомобили вчера в 05:57
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Транспорт
Из-за метели на Сахалине закрыли две дороги и отложили авиарейсы
РИА Сахалин-Курилы 17:51
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Кино
Киану Ривз появится в третьем полнометражном фильме о Губке Бобе
Политическая Экспертиза 17:39